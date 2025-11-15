BSF Bochnia 4-4 Legia Warszawa

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowała na wyjeździe z przedostatnim w tabeli zespołem, BSF Bochnia 4-4. Do przerwy było 2-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 23 listopada ze Śląskiem Wrocław.

Już w 37. sekundzie padła pierwsza bramka dla Legii. Z lewej strony, z ostrego kąta uderzał Eric Sylla. W 3. minucie Oskar Szczepański był bliski podwyższenia wyniku, ale piłka tylko otarła się o słupek. To gospodarze mogli się jednak cieszyć z bramki. W 6. minucie świetną akcję prawą stroną przeprowadził Minor Cabalceta, odegrał do niepilnowanego Piotra Matrasa, a ten pokonał Tomasza Warszawskiego. Chwilę później Minor Cabalceta wykorzystał fakt, że Eric Sylla się przewrócił, i sam wpisał się na listę strzelców.









W 11. minucie bardzo dobrym uderzeniem z dystansu popisał się Sawa Łutaj. Niestety, piłka przeleciała nad bramką. 2 minuty później Eric Sylla przeprowadził dobrą akcję z Mykytą Storożukiem, zakończoną trafieniem tego drugiego.





W 24. minucie padła trzecia bramka dla gospodarzy, którzy wyszli z szybką akcją. W 29. minucie Mykyta Możejko stanął sam na sam z bramkarzem, ale Karpiak poradził sobie z uderzeniem Ukraińca. 2 minuty później po indywidualnej akcji bramkę zdobył Oskar Szczepański. W 33. minucie Władysław Tkaczenko wygrał pojedynek z rywalem, po czym skierował piłkę do pustej bramki, dając prowadzenie Legii 4-3. Niestety, prowadzenie nie trwało zbyt długo, bo już minutę później Mykyta Możejko zanotował samobójcze trafienie i znów mieliśmy remis. Takim wynikiem spotkanie się zakończyło.





BSF Bochnia 4-4 (2-2) Legia Warszawa

0-1 - 0:37 Eric Sylla

1-1 - 5:09 Piotr Matras

2-1 - 6:08 Minor Cabalceta

2-2 - 12:14 Mykyta Storożuk

3-2 - 23:51 Stefano Galesić

3-3 - 30:05 Oskar Szczepański

3-4 -32:09 Władysław Tkaczenko

4-4 - 33:09 Mykyta Możejko (sam.)





Bochnia: 2. Marek Karpiak, 7. Minor Cabalceta, 19. Adam Wędzony, 8. Piotr Matras, 81. Arkadiusz Budzyn

rezerwa: 32. Rafał Aksamit, 77. Oliwier Piwowarczyk, 5. Wojciech Doroszkiewicz, 6. Mateusz Prokop, 14. Artur Majcher, 94. Stefano Galesić



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański





żółte kartki: Storożuk





