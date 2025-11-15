Futsal

BSF Bochnia 4-4 Legia Warszawa

fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowała na wyjeździe z przedostatnim w tabeli zespołem, BSF Bochnia 4-4. Do przerwy było 2-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 23 listopada ze Śląskiem Wrocław.

REKLAMA

Już w 37. sekundzie padła pierwsza bramka dla Legii. Z lewej strony, z ostrego kąta uderzał Eric Sylla. W 3. minucie Oskar Szczepański był bliski podwyższenia wyniku, ale piłka tylko otarła się o słupek. To gospodarze mogli się jednak cieszyć z bramki. W 6. minucie świetną akcję prawą stroną przeprowadził Minor Cabalceta, odegrał do niepilnowanego Piotra Matrasa, a ten pokonał Tomasza Warszawskiego.  Chwilę później Minor Cabalceta wykorzystał fakt, że Eric Sylla się przewrócił, i sam wpisał się na listę strzelców. 


 


W 11. minucie bardzo dobrym uderzeniem z dystansu popisał się Sawa Łutaj. Niestety, piłka przeleciała nad bramką. 2 minuty później Eric Sylla przeprowadził dobrą akcję z Mykytą Storożukiem, zakończoną trafieniem tego drugiego. 


W 24. minucie padła trzecia bramka dla gospodarzy, którzy wyszli z szybką akcją. W 29. minucie Mykyta Możejko stanął sam na sam z bramkarzem, ale Karpiak poradził sobie z uderzeniem Ukraińca. 2 minuty później po indywidualnej akcji bramkę zdobył Oskar Szczepański. W 33. minucie Władysław Tkaczenko wygrał pojedynek z rywalem, po czym skierował piłkę do pustej bramki, dając prowadzenie Legii 4-3. Niestety, prowadzenie nie trwało zbyt długo, bo już minutę później Mykyta Możejko zanotował samobójcze trafienie i znów mieliśmy remis. Takim wynikiem spotkanie się zakończyło.


BSF Bochnia 4-4 (2-2) Legia Warszawa

0-1 - 0:37 Eric Sylla

1-1 - 5:09 Piotr Matras

2-1 - 6:08 Minor Cabalceta

2-2 - 12:14 Mykyta Storożuk

3-2 - 23:51 Stefano Galesić

3-3 - 30:05 Oskar Szczepański

3-4 -32:09 Władysław Tkaczenko

4-4 - 33:09 Mykyta Możejko (sam.)


Bochnia: 2. Marek Karpiak, 7. Minor Cabalceta, 19. Adam Wędzony, 8. Piotr Matras, 81. Arkadiusz Budzyn

rezerwa: 32. Rafał Aksamit, 77. Oliwier Piwowarczyk, 5. Wojciech Doroszkiewicz, 6. Mateusz Prokop, 14. Artur Majcher, 94. Stefano Galesić


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański


żółte kartki: Storożuk


Centrum informacji o futsalowej Legii



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.