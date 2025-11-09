fot. Bodziach
Boks

PLB: KB Legia 8-10 Concordia Knurów

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu 12. kolejki Polskiej Ligi Boksu, w hali OSiR Bemowo, pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa przegrali z Concordią Knurów i tym samym nie zapewnili sobie jeszcze tytułu mistrza Polski. Legioniści po godzinie 13:00, po porażce Rushh Kielce w Wałbrzychu (decydowała ostatnia walka), wiedzieli, że mogą przypieczętować tytuł Drużynowego Mistrza Polski na dwie kolejki przed końcem sezonu, zwyciężając przed własną publicznością z Concordią. Concordia w rundzie rewanżowej nie doznała jeszcze porażki.



Legia wystąpiła w eksperymentalnym składzie, wobec startu kilku legionistów w Mistrzostwach Europy do lat 23 w Budapeszcie. Nasz zespół stracił szanse na końcowy triumf po przegranej Tomasza Turka w kat. -85kg - werdykt ten był dość kontrowersyjny.

Za dwa tygodnie legionistów czeka wyjazdowy mecz z Rushh Kielce (22 listopada o 17:00). W ostatniej kolejce, 21 grudnia o 11:00 Legia pojedzie walczyć do Wałbrzycha. Polska Liga Boksu została reaktywowana po bliskodwóch dekadach. Legia ostatni raz zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Polski w roku 1986.


Jutro zaprezentujemy fotoreportaż z tego meczu.


KB Legia Warszawa 8-10 Concordia Knurów
kat. -55kg: Nikolas Pawlik 3:0 Kacper Słomka (2:0)
kat. -60kg: Jakub Skuza 0:3 Łukasz Dudziński (0:2)
kat. -65kg: Maciej Marchel 0:3 Oliwier Zamojski (0:2)
kat. -70kg: Mateusz Grejber 0:3 Damian Durkacz (0:2)
kat. -75kg: Bohdan Gorgol 3:0 Mateusz Wojtasiński (2:0)
kat. -80kg: Yehor Velikovskyi 1:2 Vitalij Walter (0:2)
kat. -85kg: Tomasz Rios Turek - Mateusz Wodziński (0:2)
kat. -90kg: Alexey Sevostyanov RSC - Kacper Pieczyrak (2:0)
kat. +90kg: Oskar Kopera 3:0 Janusz Chrzanowski (2:0)




