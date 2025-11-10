fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Najmniej ligowych wygranych od 34 lat

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zanotowała piątą porażkę w Ekstraklasie w tym sezonie. W rozegranych dotychczas 14 spotkaniach stołeczny zespół wygrał tylko cztery razy, co daje 28,6% zwycięstw. Na tym etapie sezonu pod tym względem gorzej było ostatnio... 34 lata temu - w sezonie 1991/92, kiedy Legia wygrała 14,3% spotkań, notując wówczas bilans 2-7-5.



 


Forma Legii jest dramatyczna. Na ligowe zwycięstwo kibice z Warszawy czekają już od pięciu gier. Ostatni raz trzy punkty zdobyli pod koniec września, gdy pokonali u siebie 1-0 Pogoń Szczecin.


W pamięci sezon 2021/22, gdy po 14. kolejkach Legia była na 15. miejscu w tabeli ze zdobytymi 15 punktami. Nawet wtedy jednak "Wojskowi" wygrali więcej razy niż w aktualnych rozgrywkach.


 Obecna Legia, patrząc na statystyki zwycięstw i strzelonych goli, jest jedną z najgorszych, porównując ją z drużynami od 1990 roku.


Najmniej wygranych po 14 meczach w lidze:



SezonPunktyBilans% wygranych
1.1991/92112-7-514,29%
2.2025/26174-5-528,57%
3.1990/91145-4-535,71%
4.1993/94155-8-135,71%
5.2016/17195-4-535,71%
6.2021/22155-0-935,71%
7.1999/00256-7-142,86%
8.2015/16236-5-342,86%


Równie słabo tegoroczna Legia wypada, jeśli chodzi o zdobyte bramki. Tak słabą ofensywę oglądaliśmy ostatnio w sezonie 2017/18, a wcześniej 1991/92.


Najmniej strzelonych goli po 14 meczach w lidze:



SezonStrzelone gole
1.1991/9211
2.2017/1816
3.2025/2616
4.1990/9117
5.2010/1118



tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.43

Dlatego rumuńskie media przytomnie podkreślają, że Legia już żałuje zwolnienia Iordanescu. Już go tu nie ma, a dalej manipuluje, kłamca obesrany.

odpowiedz
fgdh - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de

troche mniej pecha i byloby ok....ale jest zle. problem w glowach bo umiejetnosci maja. przyjdzie trener i bedzie ok.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.