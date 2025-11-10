Najmniej ligowych wygranych od 34 lat
W niedzielę Legia zanotowała piątą porażkę w Ekstraklasie w tym sezonie. W rozegranych dotychczas 14 spotkaniach stołeczny zespół wygrał tylko cztery razy, co daje 28,6% zwycięstw. Na tym etapie sezonu pod tym względem gorzej było ostatnio... 34 lata temu - w sezonie 1991/92, kiedy Legia wygrała 14,3% spotkań, notując wówczas bilans 2-7-5.
Forma Legii jest dramatyczna. Na ligowe zwycięstwo kibice z Warszawy czekają już od pięciu gier. Ostatni raz trzy punkty zdobyli pod koniec września, gdy pokonali u siebie 1-0 Pogoń Szczecin.
W pamięci sezon 2021/22, gdy po 14. kolejkach Legia była na 15. miejscu w tabeli ze zdobytymi 15 punktami. Nawet wtedy jednak "Wojskowi" wygrali więcej razy niż w aktualnych rozgrywkach.
Obecna Legia, patrząc na statystyki zwycięstw i strzelonych goli, jest jedną z najgorszych, porównując ją z drużynami od 1990 roku.
Najmniej wygranych po 14 meczach w lidze:
|Sezon
|Punkty
|Bilans
|% wygranych
|1.
|1991/92
|11
|2-7-5
|14,29%
|2.
|2025/26
|17
|4-5-5
|28,57%
|3.
|1990/91
|14
|5-4-5
|35,71%
|4.
|1993/94
|15
|5-8-1
|35,71%
|5.
|2016/17
|19
|5-4-5
|35,71%
|6.
|2021/22
|15
|5-0-9
|35,71%
|7.
|1999/00
|25
|6-7-1
|42,86%
|8.
|2015/16
|23
|6-5-3
|42,86%
Równie słabo tegoroczna Legia wypada, jeśli chodzi o zdobyte bramki. Tak słabą ofensywę oglądaliśmy ostatnio w sezonie 2017/18, a wcześniej 1991/92.
Najmniej strzelonych goli po 14 meczach w lidze:
|Sezon
|Strzelone gole
|1.
|1991/92
|11
|2.
|2017/18
|16
|3.
|2025/26
|16
|4.
|1990/91
|17
|5.
|2010/11
|18
