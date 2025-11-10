Najmniej ligowych wygranych od 34 lat

Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 11:26 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zanotowała piątą porażkę w Ekstraklasie w tym sezonie. W rozegranych dotychczas 14 spotkaniach stołeczny zespół wygrał tylko cztery razy, co daje 28,6% zwycięstw. Na tym etapie sezonu pod tym względem gorzej było ostatnio... 34 lata temu - w sezonie 1991/92, kiedy Legia wygrała 14,3% spotkań, notując wówczas bilans 2-7-5.









Forma Legii jest dramatyczna. Na ligowe zwycięstwo kibice z Warszawy czekają już od pięciu gier. Ostatni raz trzy punkty zdobyli pod koniec września, gdy pokonali u siebie 1-0 Pogoń Szczecin.





W pamięci sezon 2021/22, gdy po 14. kolejkach Legia była na 15. miejscu w tabeli ze zdobytymi 15 punktami. Nawet wtedy jednak "Wojskowi" wygrali więcej razy niż w aktualnych rozgrywkach.





‌‌ Obecna Legia, patrząc na statystyki zwycięstw i strzelonych goli, jest jedną z najgorszych, porównując ją z drużynami od 1990 roku.





Najmniej wygranych po 14 meczach w lidze:







Sezon Punkty Bilans % wygranych 1. 1991/92 11 2-7-5 14,29% 2. 2025/26 17 4-5-5 28,57% 3. 1990/91 14 5-4-5 35,71% 4. 1993/94 15 5-8-1 35,71% 5. 2016/17 19 5-4-5 35,71% 6. 2021/22 15 5-0-9 35,71% 7. 1999/00 25 6-7-1 42,86% 8. 2015/16 23 6-5-3 42,86%





Równie słabo tegoroczna Legia wypada, jeśli chodzi o zdobyte bramki. Tak słabą ofensywę oglądaliśmy ostatnio w sezonie 2017/18, a wcześniej 1991/92.





Najmniej strzelonych goli po 14 meczach w lidze:







Sezon Strzelone gole 1. 1991/92 11 2. 2017/18 16 3. 2025/26 16 4. 1990/91 17 5. 2010/11 18



