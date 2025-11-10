Reprezentacja
U-21: Wojciech Urbański powołany w miejsce Kacpra Urbańskiego
źródło: Legionisci.com
Wojciech Urbański pierwotnie otrzymał powołanie na listopadowe spotkania reprezentacji Polski do lat 20. Decyzją selekcjonera Jerzego Brzęczka pomocnik Legii pojedzie jednak na zgrupowanie kadry U-21. 20-latek zastąpi swojego kolegę klubowego - Kacpra Urbańskiego.
Polacy zagrają w el. do Mistrzostw Europy z Włochami (14 listopada, godz. 16:00, Szczecin) i Macedonią Północną (18 listopada, godz. 17:00, Bitola).
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom