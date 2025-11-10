Bez legionistów w najlepszej jedenastce 15. kolejki
Redakcja, źródło: Legionisci.comW ramach 15. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Po tym spotkaniu żaden z zawodników stołecznej drużyny nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki.
Jedenastka 15. kolejki:
Miłosz Piekutowski (Jagiellonia), Igor Drapiński (Piast), Damian Michalski (Zagłębie), Steve Kingue (Radomiak), Arkadiusz Kasperkiewicz (Bruk-Bet), Jan Grzesik (Radomiak), Adriano Amorim (Raków), Krzysztof Kubica (Bruk-Bet), Erik Jirka (Piast), Tomas Bobcek (Lechia), Edu Espiau (Arka)
