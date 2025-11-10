fot. Ekstraklasa
Bez legionistów w najlepszej jedenastce 15. kolejki

Redakcja, źródło: Legionisci.com
W ramach 15. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Po tym spotkaniu żaden z zawodników stołecznej drużyny nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki. 

 


Jedenastka 15. kolejki: 

Miłosz Piekutowski (Jagiellonia), Igor Drapiński (Piast), Damian Michalski (Zagłębie), Steve Kingue (Radomiak), Arkadiusz Kasperkiewicz (Bruk-Bet), Jan Grzesik (Radomiak), Adriano Amorim (Raków), Krzysztof Kubica (Bruk-Bet), Erik Jirka (Piast), Tomas Bobcek (Lechia), Edu Espiau (Arka)



jedenastka kolejki 15. kolejka
fot. Ekstraklasa



Komentarze (1)

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.27

Czyli w ostatnich 4 kolejkach był tylko jeden Legionista w jedenastce kolejki i był to Vinagre umieszczony tam dla żartu.

