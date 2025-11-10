Boks
Trzech legionistów na ME U-23
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Trzech pięściarzy Legii Warszawa wystąpi na Mistrzostwach Europy do lat 23, które w dniach 22-29 listopada odbędą się w Budapeszcie na Węgrzech. O medale młodzieżowych ME powalczą Nikolas Pawlik (kat. -55kg), Bartłomiej Rośkowicz (-65kg) oraz Paweł Sulęcki (-70kg).
