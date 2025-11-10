Kontuzja Kacpra Urbańskiego. Problemy Elitima
Woytek, źródło: Legia Warszawa / Legionisci.com
W końcówce niedzielnego meczu z Btuk-Betem Termalicą Nieciecza urazu doznał Kacper Urbański. Legia Warszawa poinformowała, że w związku z kontuzją zawodnik nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski U-21. Jego miejsce zajmie powołany do U-20 Wojciech Urbański.
W starciu z Niecieczą problemy zdrowotne miał również Juergen Elitim. Kolumbijczyk opuścił murawę w 57. minucie - po zejściu na ławce rezerwowych miał obłożoną prawą nogę. Na razie nie wiadomo jak poważny jest to uraz.
