Kacper Urbański - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kontuzja Kacpra Urbańskiego. Problemy Elitima

Woytek, źródło: Legia Warszawa / Legionisci.com

W końcówce niedzielnego meczu z Btuk-Betem Termalicą Nieciecza urazu doznał Kacper Urbański. Legia Warszawa poinformowała, że w związku z kontuzją zawodnik nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski U-21. Jego miejsce zajmie powołany do U-20 Wojciech Urbański.



 




W starciu z Niecieczą problemy zdrowotne miał również Juergen Elitim. Kolumbijczyk opuścił murawę w 57. minucie - po zejściu na ławce rezerwowych miał obłożoną prawą nogę. Na razie nie wiadomo jak poważny jest to uraz.


Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza Juergen Elitim uraz
Juergen Elitim po zejściu z boiska - fot. Mishka / Legionisci.com




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.