Kontuzja Kacpra Urbańskiego. Problemy Elitima

Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 12:53 Woytek, źródło: Legia Warszawa / Legionisci.com

W końcówce niedzielnego meczu z Btuk-Betem Termalicą Nieciecza urazu doznał Kacper Urbański. Legia Warszawa poinformowała, że w związku z kontuzją zawodnik nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski U-21. Jego miejsce zajmie powołany do U-20 Wojciech Urbański.













W starciu z Niecieczą problemy zdrowotne miał również Juergen Elitim. Kolumbijczyk opuścił murawę w 57. minucie - po zejściu na ławce rezerwowych miał obłożoną prawą nogę. Na razie nie wiadomo jak poważny jest to uraz.





Juergen Elitim po zejściu z boiska - fot. Mishka / Legionisci.com



