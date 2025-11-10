Boks

O krok od mistrzowskiego tytułu - fotoreportaż

Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 14:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze Legii w niedzielę wieczorem w hali na Bemowie byli gospodarzem meczu 12. kolejki Polskiej Ligi Boksu z Concordią Knurów. W przypadku wygranej, legioniści zapewniliby sobie tytuł mistrza Polski na dwie kolejki przed końcem reaktywowanych po przeszło dwóch dekadach rozgrywek. Wobec zbliżającego się turnieju Mistrzostw Europy, w kadrze Legii zabrakło m.in. Bartłomieja Rośkowicza, a i w paru innych kategoriach szansę dostali debiutanci na poziomie PLB. Ostatecznie Concordia będąca niespodzianką rundy rewanżowej, w której nie doznała jeszcze porażki, zwyciężyła 10:8.

PLB: KB Legia Warszawa - Concordia Knurów - Bodziach / 142 zdjęcia





Co oznacza, że na ew. tytuł mistrzowski legioniści muszą poczekać do następnej serii, w której w Kielcach zmierzą się z bezpośrednim rywalem do tytułu, Rushh Kielce. Nasz klub próbował zmienić termin tego meczu, właśnie ze względu na ME U-23 w Budapeszcie, jednak Polski Związek Bokserski nie wyraził na to zgody. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z meczu ligowego z Concordią, który obejrzało z trybun bemowskiej hali kilkuset kibiców.



