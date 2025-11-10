Bohdan Gorgol w zwycięskiej walce kat. -75kg - fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Boks

O krok od mistrzowskiego tytułu - fotoreportaż

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze Legii w niedzielę wieczorem w hali na Bemowie byli gospodarzem meczu 12. kolejki Polskiej Ligi Boksu z Concordią Knurów. W przypadku wygranej, legioniści zapewniliby sobie tytuł mistrza Polski na dwie kolejki przed końcem reaktywowanych po przeszło dwóch dekadach rozgrywek. Wobec zbliżającego się turnieju Mistrzostw Europy, w kadrze Legii zabrakło m.in. Bartłomieja Rośkowicza, a i w paru innych kategoriach szansę dostali debiutanci na poziomie PLB. Ostatecznie Concordia będąca niespodzianką rundy rewanżowej, w której nie doznała jeszcze porażki, zwyciężyła 10:8.



PLB: KB Legia Warszawa - Concordia Knurów - Bodziach / 142 zdjęcia 


Co oznacza, że na ew. tytuł mistrzowski legioniści muszą poczekać do następnej serii, w której w Kielcach zmierzą się z bezpośrednim rywalem do tytułu, Rushh Kielce. Nasz klub próbował zmienić termin tego meczu, właśnie ze względu na ME U-23 w Budapeszcie, jednak Polski Związek Bokserski nie wyraził na to zgody. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z meczu ligowego z Concordią, który obejrzało z trybun bemowskiej hali kilkuset kibiców.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.