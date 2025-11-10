Długa przerwa Elitima! Trzy tygodnie bez Kacpra Urbańskiego

Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 15:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Jak informowaliśmy wcześniej, w spotkaniu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza kontuzji doznali Juergen Elitim oraz Kacper Urbański. Klub w oficjalnym komunikacje poinformował jak poważne są to urazy i ile potrwa przerwa obu pomocników. Szczególnie źle oraz poważnie wygląda to w przypadku Kolumbijczyka, którego pauza potrwa kilka miesięcy.





- W meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza Juergen Elitim doznał urazu więzozrostu piszczelowo-strzałkowego II stopnia. Przerwa w grze pomocnika Legii potrwa kilkanaście tygodni. Z kolei Kacper Urbański naderwał mięsień płaszczkowaty. Zawodnik Legii będzie pauzował około trzech tygodni - poinformował klub.



