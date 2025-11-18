18-19.11: Rozkład jazdy

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach i Raffi
We wtorek na Torwarze 5. mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów zagrają koszykarze Legii, którzy zmierzą się z litewskim Rytasem Wilno. Bilety kupować można TUTAJ. Z Litwy wybiera się ok. 500 fanów. Transmisja spotkania w TVP Sport. Tego samego dnia o godzinie 14:00 w Józefosławiu, pierwszy mecz ekstraligowy rozegra zespół badmintona Legii. Wstęp wolny.

Rozkład jazdy:
18.11 g. 14:00 Legia Warszawa - KU AZS UM Łódź  [badminton, Geodetów 23E, Józefosław]
18.11 g. 18:45 Legia Warszawa - Rytas Wilno [kosz, Torwar]



