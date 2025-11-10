Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi pewnie pokonali 3-1 Stal Rzeszów. Legia U17 umocniła się na prowadzeniu w CLJ U-17 pokonując 1-0 Stal Rzeszów. Legia U16 zapewniła sobie triumf w mazowieckiej Ekstralidze U17 po wygranej 4-2 z Ząbkovią. Legia U15 pokonała 5-0 Escolę Varsovia. Juniorzy starsi LSS (U18) pokonali liderującą AP Eskadra 5-3, z kolei porażek doznały zespoły LSS U17, U14 i U15. Grały też młodsze zespoły Akademii i LSS.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 3-1 Stal Rzeszów 07/8

Gole:

1-0 5 min. Jakub Gliwa (as. Stanisław Kubiak)

2-0 47 min. Jakub Gliwa (as. Jan Gawarecki)

2-1 81 min. Hubert Leniart

3-1 87 min. Jakub Gliwa (as. Jan Gawarecki)





Strzały (celne): Legia 26(12) - Stal 5(3)





Legia: Konrad Kassyanowicz – Szymon Chojecki, Jan Leszczyński, Mateusz Lauryn (90' Franciszek Pollok) – Jeremy White IV (71' Alex Cetnar), Aleksander Wyganowski [09](63' Jan Kniat), Filip Przybyłko (Kpt), Stanisław Kubiak (63' Athanassios Christopoulos) – Jakub Gliwa [09], Szymon Piasta [09], Jan Gawarecki

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski





1 liga maz. U18: Legia LSS U18 5-3(3-1) AP Eskadra Warszawa '08

Gole:

1-0 3 min. Jakub Drzazga

2-0 17 min. Aleksander Dworski (karny)

2-1 32 min.

3-1 33 min. Jakub Rzępołuch (as. Maximilian Partyka)

4-1 56 min. Lucjan Napieralski (as. Hryhorii Sydorenko)

5-1 63 min. Jakub Drzazga as. Fabian Radziński)

5-2 88 min.

5-3 90 min.





Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz [09] - Fabian Radziński, Aleksander Dworski [09], Jakub Skonieczny, Yehor Stetskov [09], Hryhorii Sydorenko, Patryk Ciborowski, Lucjan Napieralski, Maximilian Partyka (71' Nikodem Skibiński), Jakub Rzępołuch - Jakub Drzazga (Kpt)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz





CLJ U17 (2009 i mł.): Stal Rzeszów 0-1(0-0) Legia Warszawa U17

Gol:

0-1 65 min. Bartosz Korżyński (as. Xavier Dąbkowski)





Legia: Denys Stoliarenko - Mikołaj Maćkowiak (63' Xavier Dąbkowski [10]), Oskar Putrzyński [10] Ż (85' Bartosz Jukowski), Bartosz Korżyński - Igor Brzeziński [10](70' Jan Rodak), Marcel Laszczyk [10], Hoang Nguyen, Szymon Siekaniec [10](53' Wiktor Zugaj) - Fabian Mazur [10](53' Adam Łukasiewicz [10]), Daniił Pyłypczuk (79' Dawid Mastalski), Franciszek Stępniewski [10]. Rezerwa: Nikodem Gimiński (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył





Ekstraliga U17(2009 i mł.):Legia U16 4-2(1-0) Ząbkovia Ząbki'09

Gole:

1-0 34 min. Jarosław Kuc (as. Aleks Szybalski)

1-1 53 min.

2-1 60 min. Kacper Kwiatkowski (as. Adrian Pućka)

3-1 64 min. Aleks Rzepkowski (as. Adrian Pućka)

3-2 89 min.

4-2 90+2 min. Mateusz Pawłowski (as. Aleksander Badowski)





Legia: Stanisław Kwiatkowski - Aleks Szybalski [11] (46' Olivier Pruszyński), Marek Suchodół, Igor Lechecki, Jarosław Kuc - Filip reszka [11], Aleksander Badowski, Filip Kwiecień (74' Jan Szybicki) - Aleks Rzepkowski, Adrian Pućka (80' Mateusz Pawłowski), Kacper Kwiatkowski [11](60' Bartosz Przybyłko). Rezerwa: Franciszek Golański (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki





1 liga okr. U17: LSS U17 0-1(0-1) Juventus Academy Warszawa 2009





CLJ U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 5-0(2-0) Escola Varsovia

Gole:

1-0 3 min. Michał Kucała (as. Marcin Kośmiński)

2-0 5 min. Kajetan Zaliwski (as. Szymon Traczykowski)

3-0 50 min. Wojciech Kuś (głową, as. Marcin Kośmiński)

4-0 52 min. Szymon Traczykowski as. Wojciech Kuś)

5-0 61 min. Fryderyk Paprocki (as. Kajetan Zaliwski)





Strzały [25-80']: Legia 21(10) - Escola 3(0)





Legia: Gabriel Magdziak (86' Adam Dobrowolski [12]) - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski (65' Stanisław Głębowski) - Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś, Kajetan Zaliwski (61' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski [12](66' Mikołaj Ćwikilewicz), Michał Kucała (50' Fryderyk Paprocki), Marcin Kośmiński (61' Karol Konieczny)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





1 liga okr.U15 (2011 i mł.): LSS U15 0-2(0-0) Wicher Kobyłka 2011

Gole:

0-1 60 min. Aleksander Klimkiewicz

0-2 65 min. gol samobójczy





Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter - Łukasz Bilicki, Jonatan Pol CZ 78', Jakub Wierzbicki, Maksym Boguszewski (Kpt), Kacper Materski, Przemysław Gawryluk, Sebastian Karpiński, Szymon Kozioł, Aleksander Wodzicki, Aleksy Brzyski oraz Julia Kołaczew, Zuzanna Sztyk

Trener: Tomasz Nagórny





1 liga okr.U14 (2012 i mł.): Legia LSS U14 1-2 Naprzód Brwinów 2012





Liga U12, gr.8 (2014 i mł.): AP Eskadra U12A - Legia U11





Strzały (celne): Eskadra 28(15) - Legia 11(4)





Legia: Szymon Giera - Antoni Sroczyński, Ksawery Lewandowski, Karol Giera, Tymon Obierak, Oskar Sarna, Iwo Pawelczak, Bruno Królik, Aleksander Gorzelnik, Antoni Regulski-Lokanga, Jan Woźniak, Antoni Kret

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Ciekawe spotkanie na szczycie grupy 8. Ligi U12. AP Eskadra do przerwy zdołała przez większość czasu skutecznie wywrzeć nacisk na graczy Legii U11 utrudniając rozegranie, i dopiero pod koniec pierwszej połowy legioniści doszli do ciekawych sytuacji. Druga odsłona znowu rozpoczęła się od mocnego akcentu gospodarzy. Mimo momentu nadziei w 2. połowie, po 2 golach dla legionistów, ostatecznie górą była i do baraży o 1 ligę U12 awansuje Eskadra (gratulacje), gdzie zmierzy się z... Legia Soccer Schools U12, która wygrała inną z grup eliminacyjnych.





Legia U9 - Escola Varsovia 2017



