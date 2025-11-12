PamiętaMY

Kibice Legii w 107. rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 roku - dzień, który na zawsze odmienił bieg polskiej historii. Po 123 latach zaborów, po niezliczonych ofiarach i wysiłku pokoleń, Polska odzyskała wolność. Dla tamtejszych Polaków niepodległość była spełnieniem największego narodowego marzenia, symbolem siły ducha, jedności i wiary w przyszłość. Ich odwaga, upór i miłość do Ojczyzny sprawiły, że kraj mógł się odrodzić i ponownie zaistnieć na mapie Europy.

Dziś, 107 lat później, wspominamy ten wyjątkowy dzień z dumą i wdzięcznością, ale także refleksją: czym jest wolność i jakie wartości przekazali nam nasi przodkowie? Obchody tej rocznicy to czas zadumy nad historią, moment, by przypomnieć sobie, że niepodległość nigdy nie była nam dana raz na zawsze. Jak co roku, spotkaliśmy się na warszawskim Trakcie Królewskim, składając wieńce pod pomnikami Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Obecność herbowych wieńców w towarzystwie dwóch ojców polskiej niepodległości trwale wpisała się w krajobraz warszawskich obchodów Dnia Niepodległości. Następnie udaliśmy się na Stare Powązki oraz Powązki Wojskowe gdzie zapaliliśmy kilkadziesiąt zniczy w wybranych miejscach pamięci, honorując Polaków, którzy walczyli o niepodległość w różnych okresach i na wielu frontach.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Fanów Legii Warszawa i zaangażowaniu kibiców Legii spoza Warszawy, Legijne znicze zapłonęły również w kilkudziesięciu miejscach na terenie kilku województw, a także w miejscach pamięci poza granicami Polski, o co zadbali kibice Legii z Emigracji.

Cześć i chwała Bohaterom!

