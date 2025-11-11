REKLAMA
Seminarium z Arkiem Wrzoskiem w Grodzisku Maz.

Bodziach, źródło: Legionisci.com

15 listopada o godzinie 11:00 w Grodzisku Mazowieckim - w Raion Fight Club przy ul. Traugutta 40, odbędzie się wyjątkowe seminarium Kickboxing z Arkiem Wrzoskiem - legionistą, zawodnikiem KSW i mistrzem świata w kick-boxingu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich trenujących legionistów z okolicy Grodziska Mazowieckiego.



 


To niepowtarzalna okazja aby:
- potrenować z czołowym zawodnikiem MMA i kickboxingu,
- poznać jego techniki, sposób myślenia i przygotowania mentalne,
- poczuć prawdziwy klimat sportów walki na najwyższym poziomie!

Zapisz się już dziś przez formularz: TUTAJ – liczba miejsc ograniczona!

Koszt udziału w seminarium (płatne w dniu seminarium):
150zł - zawodnicy Raion Fight Club
180zł - zawodnicy spoza Raiona 

Więcej informacji pod nr tel.: 790-023-677

Wrzosek seminarium





