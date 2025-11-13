Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

W piątek wieczorem we wrocławskiej hali Orbita, koszykarze Legii powalczą o siódme ligowe zwycięstwo. Rywalem będzie Śląsk, który w ostatni wtorek pokonał przed własną publicznością ekipę z Hamburga w rozgrywkach EuroCupu. To będzie bez wątpienia hit ósmej kolejki OBL.
Śląsk obecnie plasuje się na ósmym miejscu w ligowej tabeli, z bilansem 3-3. Ten wyglądałby zdecydowanie lepiej, gdyby nie pechowa porażka w derbowym meczu w Wałbrzychu, gdzie WKS stracił zwycięstwo w ostatniej sekundzie. Przed własną publicznością grali na razie dwukrotnie i oba mecze z mocnymi ekipami. Najpierw nadspodziewanie wysoko pokonali Arkę (+19), a w ostatni weekend przegrali po bardzo zaciętej końcówce z Kingiem (-3). Wrocławianie, podobnie jak Legia, łączą grę w lidze z europejskimi pucharami. W EuroCupie grają nawet częściej niż nasz zespół. Wyniki WKS-u w europucharach są zdecydowanie lepsze w porównaniu z wcześniejszymi startami polskich drużyn (w tym Śląska) w tych rozgrywkach. Oprócz wygranej z Towers Hamburg, wrocławianie zwyciężyli z rumuńską ekipą z Kluż-Napoki (+1) oraz z Neptunasem Kłajpeda. Aktualnie wrocławianie z bilansem 3-4 plasują się na szóstym miejscu.
Śląsk prowadzi łotewski szkoleniowiec - Ainars Bagatskis, który został zakontraktowany w połowie czerwca. Przed laty wysępował na polskich parkietach w klubach z Bytomia i Pruszkowa. Niedawno zaś prowadził rumuńskie CSO Voluntari, m.in. w dwumeczu przeciwko Legii w ćwierćfinale rozgrywek ENBL ostatniego sezonu. Na ławce pomagają mu Jacek Winnicki oraz Radosław Soja. Trener Bagatskis ma bardzo szeroki skład, zbudowany do rywalizacji na dwóch frontach. W dodatku niezwykle ofensywny, czego najlepszym dowodem jest 87.2 pkt. zdobywanych średnio na polskich parkietach. To wynik bardzo zliżony do osiąganego przez Legię. Podopieczni Heiko Rannuli tracili znacznie mniej punktów w dotychczasowych meczach i wydaje się, że to właśnie mocna obrona powinna być kluczem do wygranej w piątkowym meczu. Czego zresztą estoński trener wymaga od legionistów w każdym kolejnym spotkaniu.
Najlepszym strzelcem WKS-u jest Noah Kirkwood - skrzydłowy zdobywa średnio 17 pkt., 3.7 zb. i 4.5 as., rzucając za 3 pkt. na skuteczności 52%. Ostatni sezon spędził we francuskiej ekstraklasie, w Saint-Qeuntin, wcześniej zaś z bardzo dobrej strony pokazał się w niemieckiej Bundeslidze. Bardzo ważną postacią w drużynie jest prowadzący grę Śląska - Kadre Gray (śr. 16.8 pkt., 6.3 as.), który przed dwoma laty występował w GTK Gliwice. Ostatni sezon spędził w Rumunii, c CS Valcei (śr. 21.2 pkt.), gdzie obserwował go trener Bagatskis. Z sprowadzony do strefy podkoszowej Stefan Djordjević, który w ostatnim sezonie pokazał się z dobrej strony w barwach Arki. Serbski środkowy stracił część ostatnich rozgrywek z powodu urazu. Obecnie jest zdrowy i gra średnio nieco ponad 18 min., zdobywając w tym czasie 11.8 pkt. i 5.6 zb. Djordjević to jeden z nielicznych graczy z Wrocławia, który nie rzuca za 3 pkt.
W strefie podkoszowej numerem jeden na tę chwilę jest Jared Coleman-Jones (śr. 7 pkt. i 5 zb.), dla któego jest to pierwszy sezon w Europie. Ostatnio grał w NCAA w San Diego State Aztecs. Na obwodzie Kadre Graya wspiera Issuf Sanon (śr. 10.6 pkt., 3.8 as.), doskonale znany Heiko Rannuli - zawodnik ostatnie trzy sezony grał w lidze estońsko-łotewskiej, najpierw w barwach ukraińskiego Prometey, a ostatnio VEF Ryga. Ważnymi postaciami w rotacji Śląska są także Jakub Nizioł, Jakub Urbaniak oraz Błażej Kulikowski. Nizioł przed laty miał okazję grać w barwach Legii prowadzonej przez Tanego Spaseva. Ostatni sezon rozpoczął we Francji, ale pod koniec okienka transferowego, na własne życzenie wrócił do Śląska. Jego rola pod wodzą Bagatskisa bardzo wzrosła - obecnie gra ponad 25 min., zdobywając 7.8 pkt. oraz 4.8 zb. Jakub Urbaniak z kolei, po dwóch latach spędzonych w Gran Canarii, związał się kontraktem ze Śląskiem i z meczu na mecz pokazuje się z coraz lepszej strony. Potrafi zagrać jeden na jeden i kończyć akcję pod koszem, ale także czyha na zbiórki w ataku, po których dobija niecelne rzuty kolegów. Wspomniany Kulikowski gra w Śląsku drugi kolejny sezon. Wcześniej występował m.in. z Michałem Kolendą w Treflu. Gra głównie na pozycjach 3 i 2, obecnie blisko 19 min. na mecz., mając wiele zadań obronnych zaordynowanych przez sztab szkoleniowy. Mniejsze role w zespole odgrywają Aleksander Wiśniewski, Tymoteusz Stefnicki oraz Błażej Czerniewicz.
W spotkaniu z Legią na pewno nie wystąpi bośniacki podkoszowy Ajdin Penava, który narzeka na uraz. Wcześniej zawodnik występował w Polsce w barwach Spójni. Na pewno w barwach Śląska nie zagra również silny skrzydłowy DeJon Davis, który występował we Wrocławiu już w poprzednim sezonie (od połowy rozgrywek). W obecnym w Orlen Basket Lidze zagrał dwukrotnie - po raz ostatni w połowie października przeciwko GTK Gliwice. Później został odsunięty od drużyny, z którą nawet nie trenuje.
Legia jest obecnie jedynym niepokonanym zespołem w Orlen Basket Lidze. Wrocławianie będą chcieli pokonać Legię jako pierwsi. Tyle, że podopieczni Heiko Rannuli w każdym kolejnym spotkaniu prezentują wysoką jakość, zaangażowanie i koncentrację od pierwszych minut. Wierzymy, że wszystkie wspomniane atuty uda się naszym graczom utrzymać także przy okazji piątkowego spotkania. Na razie trudno wyrokować jak wyglądać będzie kadra legionistów na spotkanie z WKS-em. W Zielonej Górze nie zagrali Matthias Tass, a także Ben Shungu. Wobec absencji tego pierwszego, więcej minut spędził na boisku Shane Hunter, a w strefie podkoszowej wspierali go także Carl Ponsar i Race Thompson. Umowa z Francuzem ma się ku końcowi, ale jego wysoka dyspozycja sprawia, że silnym skrzydłowym interesują się kluby francuskiej ekstraklasy. Oczywiście nie można też wykluczyć, że Ponsar ostatecznie zostanie w Legii na dłużej. Z kolei brak Shungu był okazją na większe granie dla młodego Błażeja Czapli. Błażej zdobył w Zielonej Górze swoje pierwsze punkty na parkietach Orlen Basket Ligi
W minionym sezonie lepszy bilans bezpośrednich meczów miał Śląsk, który wygrał z Legią przed własną publicznością, a także w Radomiu w turnieju o Superpuchar Polski, przegrywając jedynie majowy mecz rundy rewanżowej. Sezon wcześniej dla odmiany wygraliśmy mecz we wrocławskiej hali Stulecia, przegrywając spotkanie domowe. Legia w ostatnich latach dwukrotnie mierzyła się ze Śląskiem w fazie play-off - najpierw w sezonie 2021/22 w finale tych rozgrywek (Śląsk wygrał 4:1), a rok później w półfinale (Śląsk wygrał 3:1). Biorąc pod uwagę mecze we Wrocławiu rozgrywane w ostatnich pięciu latach, Śląsk może pochwalić się siedmioma zwycięstwami i trzema porażkami. Aż 8 ze wspomnianych 10 spotkań rozgrywanych było w hali Stulecia. Z kolei w mniejszej hali Orbita, w której odbędzie się piątkowy mecz, Legia w ostatnim czasie ma bilans 1 wygranej (w meczu finałowym, 19 maja 2022 r.) i 1 porażki (po dogrywce, 15 listopada 2020 r.).
Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15 w hali Orbita przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu. Na trybunach spodziewany jest komplet, 3 tysiące fanów. Bilety kupować można TUTAJ. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.
WKS ŚLĄSK WROCŁAW
Liczba wygranych/porażek: 3-3
Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-1
Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,2 / 82,5
Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%
Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%
Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%
Średnia skuteczność rzutów za 1: 80,5%
Skład: Kadre Gray, Issuf Sanon, Maksymilian Leniec (rozgrywający), Błażej Kulikowski, Aleksander Wiśniewski, Błażej Czerniewicz (rzucający), Noah Kirkwood, Jakub Nizioł, DeJon Davis, Jakub Urbaniak, Wojciech Siembiga, Tymoteusz Sternicki (skrzydłowi), Jared Coleman-Jones, Stefan Djordjević, Ajdin Penava (środkowi)
trener: Ainars Bagatskis, as. Jacek Winnicki, Radosław Soja
Najwięcej punktów: Noah Kirkwood śr. 17.0 pkt., Kadre Gray 16.8, Stefan Djordjević 11.8.
Przewidywana wyjściowa piątka: Kadre Gray, Błażej Kulikowski, Jakub Urbaniak, Noah Kirkwood, Jared Coleman-Jones.
Wyniki: Trefl (w, 93:81), Górnik (w, 85:83), GTK (w, 86:93), Arka (d, 87:68), MKS (w, 80:99), King (d, 80:83).
EuroCup: Neptunas Kłajpeda (d, 95:85), Baxi Manresa (w, 74:62), U-BT Cluj-Napoca (d, 94:93), Hapoel Jerozolima (w, 86:69), Umana Reyer Wenecja (d, 92:104), Aris Saloniki (w, 85:78), Towers Hamburg (d, 92:81).
Ostatnie mecze obu drużyn:
03.05.2025 Legia Warszawa 88:79 Śląsk Wrocław
11.01.2025 Śląsk Wrocław 85:73 Legia Warszawa
28.09.2024 Legia Warszawa 70:77 Śląsk Wrocław (Superpuchar, półfinał, Radom)
09.04.2024 Śląsk Wrocław 69:97 Legia Warszawa
10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław
27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (play-off)
25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)
21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)
19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)
21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa
29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław
27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)
24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)
22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)
19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)
17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)
12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa
06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław
25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)
24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)
22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)
11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)
15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)
19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)
LEGIA WARSZAWA
Liczba wygranych/porażek: 8-3
Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-1
Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,5 / 74,3
Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,1%
Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,9%
Średnia skuteczność rzutów za 2: 63,0%
Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,9%
Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
Najwięcej punktów: Jayvon Graves śr. 13.7 pkt., Michał Kolenda śr. 12.8, Andrzej Pluta 12.7.
Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Shane Hunter.
Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88).
Termin meczu: piątek, 14 listopada 2025 roku, g. 20:15
Adres hali: Wrocław, ul. Wejherowska 34 (Orbita)
Ceny biletów: 50, 55 zł (ulgowe) oraz 60, 65 zł (normalne)
Pojemność hali: 3000 miejsc
Transmisja: Polsat Sport 2
Autor: Marcin Bodziachowski