Steve Kapuadi - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Torino obserwuje Kapuadiego

Redakcja, źródło: Tuttosport

Włoski Tuttosport poinformował, że Steve Kapuadi znalazł się na celowniku Torino. Dyrektor techniczny klubu, Davide Vagnati, pojawił się w Warszawie na meczu Legii z Bruk-Betem Termaliką, by bliżej przyjrzeć się zawodnikowi. 



 

Przedstawiciele Torino obserwowali obrońcę już w 2024 roku podczas wyjazdowego meczu z Omonią Nikozja w Lidze Konferencji. Kontrakt Kapuadiego z Legią obowiązuje do czerwca 2028 roku.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

wtf - 47 minut temu, *.play.pl

Czyli zrobił tego babola by wysypać transfer do Torino👍Musi kochać życie w Warszawie😁

odpowiedz
R - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Niech dają 2 mln euro i biorą

odpowiedz
Fru - 1 godzinę temu, *.play.pl

Won wszyscy

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.