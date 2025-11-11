Torino obserwuje Kapuadiego

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 16:53 Redakcja, źródło: Tuttosport

Włoski Tuttosport poinformował, że Steve Kapuadi znalazł się na celowniku Torino. Dyrektor techniczny klubu, Davide Vagnati, pojawił się w Warszawie na meczu Legii z Bruk-Betem Termaliką, by bliżej przyjrzeć się zawodnikowi.





Przedstawiciele Torino obserwowali obrońcę już w 2024 roku podczas wyjazdowego meczu z Omonią Nikozja w Lidze Konferencji. Kontrakt Kapuadiego z Legią obowiązuje do czerwca 2028 roku.



