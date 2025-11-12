Klasyfikacja kanadyjska: Czołówka bez zmian

Środa, 12 listopada 2025 r.

Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst). Żaden z wymienionych zawodników nie poprawił swojego dorobku od poprzedniej przerwy reprezentacyjnej.

‌‌ AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26

‌‌ 27 meczów: 11 zwycięstw - 7 remisy - 9 porażki, bramki: 36-34

‌‌ średnia punktów: 1,48

‌‌ gole na mecz: 1,33

‌‌ gole stracone na mecz: 1,26









Ciekawostki:





‌‌ BRAMKI ZDOBYTE:

‌‌ 81% z obrębu pola karnego

‌‌ 22% po strzałach z główki





‌‌ 75% to gole z akcji

‌‌ 14% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)





‌‌ BRAMKI STRACONE:

‌‌ 94% z obrębu pola karnego

‌‌ 26% padło po strzałach z główki





‌‌ 73% to gole z akcji

‌‌ 18% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry





‌‌ Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 10 trafień.





‌‌ Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 10 trafień rywali.





‌‌ Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 4 rzut karne w tym 1 niecelny.





‌‌ Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,38 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.





‌‌ Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 27 meczach - Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 26 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2370 (95,2%).





‌‌ W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.





Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)







Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Paweł Wszołek 4 4 8 25 2077 260 Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95 Juergen Elitim 3 4 7 22 1504 215 Bartosz Kapustka 1 5 6 24 1705 284 Mileta Rajović 5 0 5 21 1247 249 Wahan Biczachczjan 3 2 5 21 1087 217 Kacper Urbański 1 2 3 12 668 223 Ermal Krasniqi 2 0 2 12 670 335 Rafał Augustyniak 2 0 2 17 1250 625 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 10 653 327 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Petar Stojanović 1 1 2 20 889 445 Ruben Vinagre 0 2 2 19 1538 769 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Kamil Piątkowski 1 0 1 8 664 664 Damian Szymański 1 0 1 12 866 866 Patryk Kun 0 1 1 4 327 327 Kacper Chodyna 0 1 1 14 722 722 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789





Stan na 11.11.2025.



* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.



