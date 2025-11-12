Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Klasyfikacja kanadyjska: Czołówka bez zmian

Woytek, źródło: Legionisci.com

Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst). Żaden z wymienionych zawodników nie poprawił swojego dorobku od poprzedniej przerwy reprezentacyjnej.



AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
 27 meczów: 11 zwycięstw - 7 remisy - 9 porażki, bramki: 36-34
średnia punktów: 1,48 
gole na mecz: 1,33
gole stracone na mecz: 1,26



Ciekawostki:


BRAMKI ZDOBYTE:
81% z obrębu pola karnego
 22% po strzałach z główki


 75% to gole z akcji
14% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)


BRAMKI STRACONE:
94% z obrębu pola karnego
 26% padło po strzałach z główki


73% to gole z akcji
 18% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry


Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 10 trafień. 


Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 10 trafień rywali.


Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 4 rzut karne w tym 1 niecelny.


Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,38 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.


  Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 27 meczach - Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 26 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2370 (95,2%).


W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.


Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)


Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Paweł Wszołek 4 4 8 25 2077 260
Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95
Juergen Elitim 3 4 7 22 1504 215
Bartosz Kapustka 1 5 6 24 1705 284
Mileta Rajović 5 0 5 21 1247 249
Wahan Biczachczjan 3 2 5 21 1087 217
Kacper Urbański 1 2 3 12 668 223
Ermal Krasniqi 2 0 2 12 670 335
Rafał Augustyniak 2 0 2 17 1250 625
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 10 653 327
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Petar Stojanović 1 1 2 20 889 445
Ruben Vinagre 0 2 2 19 1538 769
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Kamil Piątkowski 1 0 1 8 664 664
Damian Szymański 1 0 1 12 866 866
Patryk Kun 0 1 1 4 327 327
Kacper Chodyna 0 1 1 14 722 722
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789


Stan na 11.11.2025.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.




