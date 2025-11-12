Klasyfikacja kanadyjska: Czołówka bez zmian
Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst). Żaden z wymienionych zawodników nie poprawił swojego dorobku od poprzedniej przerwy reprezentacyjnej.
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
27 meczów: 11 zwycięstw - 7 remisy - 9 porażki, bramki: 36-34
średnia punktów: 1,48
gole na mecz: 1,33
gole stracone na mecz: 1,26
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
81% z obrębu pola karnego
22% po strzałach z główki
75% to gole z akcji
14% po rozegraniu stałego fragmentu gry
11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
94% z obrębu pola karnego
26% padło po strzałach z główki
73% to gole z akcji
18% po rozegraniu stałego fragmentu gry
9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 10 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 10 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 4 rzut karne w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,38 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 27 meczach - Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 26 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2370 (95,2%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Paweł Wszołek
|4
|4
|8
|25
|2077
|260
|Jean-Pierre Nsame
|6
|1
|7
|12
|667
|95
|Juergen Elitim
|3
|4
|7
|22
|1504
|215
|Bartosz Kapustka
|1
|5
|6
|24
|1705
|284
|Mileta Rajović
|5
|0
|5
|21
|1247
|249
|Wahan Biczachczjan
|3
|2
|5
|21
|1087
|217
|Kacper Urbański
|1
|2
|3
|12
|668
|223
|Ermal Krasniqi
|2
|0
|2
|12
|670
|335
|Rafał Augustyniak
|2
|0
|2
|17
|1250
|625
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|10
|653
|327
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Petar Stojanović
|1
|1
|2
|20
|889
|445
|Ruben Vinagre
|0
|2
|2
|19
|1538
|769
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Kamil Piątkowski
|1
|0
|1
|8
|664
|664
|Damian Szymański
|1
|0
|1
|12
|866
|866
|Patryk Kun
|0
|1
|1
|4
|327
|327
|Kacper Chodyna
|0
|1
|1
|14
|722
|722
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
Stan na 11.11.2025.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom