Media: Legia interesowała się Thiago Mottą

Środa, 12 listopada 2025 r. 08:00 źródło: FootMercato

Po zwolnieniu Edwarda Iordanescu Legia Warszawa wciąż szuka nowego trenera. Tymczasowo funkcję tę pełni Inaki Astiz. Według informacji FootMercato, w kręgu zainteresowań stołecznego klubu znalazł się Thiago Motta. Po zakończeniu piłkarskiej kariery jako trener pracował m.in. w Bolonii, którą po raz pierwszy w historii wprowadził do Ligi Mistrzów. Stamtąd trafił do Juventusu Turyn, skąd jednak szybko został zwolniony.





Był wymieniany jako kandydat do przejęcia AS Monaco czy Realu Sociedad. Teraz interesują się nim m.in. Wolverhampton i Ajax Amsterdam.



