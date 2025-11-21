21-23.11: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi
Piłkarze Legii w sobotę zagrają przy Ł3 z Lechią. Gdańszczanie mieli przyjechać w dobrej liczbie dwoma pociągami specjalnymi, ale zostali ukarani zakazem wyjazdowym. Dzień później zachęcamy do wspierania koszykarzy, którzy o 12:30 zagrają derbowy mecz z Dzikami (transmisja w Polsacie Sport) oraz futsalistów, którzy o 18:00 zagrają przy Gładkiej ze Śląskiem Wrocław. W sobotę w miejscowości Zrębin w gminie Połaniec, odbędzie się mecz Polskiej Ligi Boksu, w którym legioniści mogą - w przypadku wygranej - zagwarantować sobie tytuł mistrza Polski. Nasza ekipa pięściarzy wystąpi osłabiona trzema pięściarzami, którzy wyjechali do Budapesztu na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Pierwsze walki na ME będą miały miejsce w niedzielę.

Panczenista Legii, Marek Kania weźmie udział w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata - w Calgary. 


Rozkład jazdy:
21.11 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Sokół Kleczew
21.11 g. 18:00 Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa
21.11 g. 20:00 SC Cambuur - FC Den Haag
22.11 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Broń Radom
22.11 g. 20:15 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk
23.11 g. 12:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
23.11 g. 14:00 Start II Lublin - Legia II Warszawa [kosz]
23.11 g. 14:45 Lech Poznań - Radomiak Radom
23.11 g. 18:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [futsal, ul. Gładka 18]



