25-27.11: Rozkład jazdy

W czwartek o 21:00 przy Ł3 piłkarze Legii zagrają spotkanie Ligi Konferencji ze Spartą Praga. W sektorze gości można spodziewać się licznej grupy z Czech. We wtorek w samo południe nasz młodzieżowy zespół zagra pierwszy mecz III rundy Ligi Młodzieżowej z PAOK-iem. Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy ligowej tych rozgrywek. Transmisję tego spotkania będzie można obejrzeć na Youtube.

Rozkład jazdy:
25.11 g. 12:00 Legia Warszawa - PAOK Saoliki [LTC, Liga Młodzieżowa]
25.11 g. 20:00 FC Den Haag - De Graafschap

26.11 g. 13:00 Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska [LTC]
27.11 g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga



