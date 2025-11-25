25-27.11: Rozkład jazdy

W czwartek o 21:00 przy Ł3 piłkarze Legii zagrają spotkanie Ligi Konferencji ze Spartą Praga. W sektorze gości można spodziewać się licznej grupy z Czech. We wtorek w samo południe nasz młodzieżowy zespół zagra pierwszy mecz III rundy Ligi Młodzieżowej z PAOK-iem. Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy ligowej tych rozgrywek. Transmisję tego spotkania będzie można obejrzeć na Youtube.

Rozkład jazdy:

25.11 g. 12:00 Legia Warszawa - PAOK Saoliki [LTC, Liga Młodzieżowa]

25.11 g. 20:00 FC Den Haag - De Graafschap

26.11 g. 13:00 Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska [LTC]

27.11 g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga



