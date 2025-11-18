W przedostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar koszykarze Legii Warszawa przegrali 77-79 z Rytasem Wilno. Po pięciu rozegranych meczach podopieczni Heiko Rannuli mają na koncie 2 zwycięstwa i 3 remisy i nadal walczą o awans do kolejnej rundy rozgrywek.
Pewni awansu do kolejnej fazy są Litwini, którzy zgromadzili na swoim koncie 9 punktów. Pozostałe trzy drużyny mają po 7 oczek.
Legii do awansu potrzebna jest wygrana w ostatnim meczu grupowym z niemieckim MLP Academics Heidelberg, który odbędzie się 17 grudnia o godz. 18:00 na Torwarze.
Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają 23 listopada o godz. 12:30 z Dzikami Warszawa.
BCL: Legia Warszawa 77 - 79 Rytas Wilno
Kwarty:25-22, 17-20, 16-17, 19-20
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|Blazej Czapla
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|Jayvon Graves
|31:15
|16
|5/14 (35.71%)
|3/8 (37.5%)
|2/6 (33.33%)
|4/6 (66.67%)
|8
|3
|1
|40
|Shane Hunter
|16:37
|3
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|0
|23
|Michal Kolenda
|13:47
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|0
|3
|3
|Andrzej Pluta
|31:48
|23
|9/16 (56.25%)
|6/10 (60%)
|3/6 (50%)
|2/5 (40%)
|2
|8
|3
|42
|Carl Ponsar
|20:51
|6
|2/6 (33.33%)
|2/3 (66.67%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|3
|11
|Ben Shungu
|16:44
|2
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|2/4 (50%)
|4
|4
|2
|15
|Ojars Silins
|28:55
|9
|2/6 (33.33%)
|0/1 (0%)
|2/5 (40%)
|3/3 (100%)
|5
|0
|2
|13
|Matthias Tass
|00:00
|0
|0
|0
|0
|25
|Race Thompson
|23:17
|15
|6/12 (50%)
|4/7 (57.14%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|4
|2
|4
|5
|Wojciech Tomaszewski
|13:51
|3
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|2
|0
|1
|32
|Maksymilian Wilczek
|02:55
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|2
Ritas Wilno
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|9
|Kay Bruhnke
|17:17
|2
|1/7 (14.29%)
|1/1 (100%)
|0/6 (0%)
|3
|0
|0
|8
|Arturas Gudaitis
|18:30
|4
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|4/6 (66.67%)
|6
|0
|1
|10
|Jerrick Harding
|26:51
|22
|10/18 (55.56%)
|9/13 (69.23%)
|1/5 (20%)
|1/1 (100%)
|4
|1
|1
|41
|Simonas Lukosius
|07:27
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|1
|21
|Gytis Masiulis
|21:32
|8
|2/3 (66.67%)
|2/3 (66.67%)
|4/7 (57.14%)
|6
|1
|2
|77
|Martynas Paliukenas
|16:12
|4
|2/3 (66.67%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|3
|1
|4
|7
|Gytis Radzevicius
|29:10
|8
|3/9 (33.33%)
|1/6 (16.67%)
|2/3 (66.67%)
|9
|3
|2
|43
|Ignas Sargiunas
|18:12
|6
|2/6 (33.33%)
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|1
|2
|19
|Nikas Stuknys
|00:00
|0
|0
|0
|0
|1
|Jordan Walker
|22:11
|15
|4/12 (33.33%)
|2/4 (50%)
|2/8 (25%)
|5/5 (100%)
|1
|0
|3
|0
|Jacob Wiley
|22:38
|10
|5/9 (55.56%)
|5/7 (71.43%)
|0/2 (0%)
|7
|0
|3
