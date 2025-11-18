W przedostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar koszykarze Legii Warszawa przegrali 77-79 z Rytasem Wilno. Po pięciu rozegranych meczach podopieczni Heiko Rannuli mają na koncie 2 zwycięstwa i 3 remisy i nadal walczą o awans do kolejnej rundy rozgrywek.

Pewni awansu do kolejnej fazy są Litwini, którzy zgromadzili na swoim koncie 9 punktów. Pozostałe trzy drużyny mają po 7 oczek.





Legii do awansu potrzebna jest wygrana w ostatnim meczu grupowym z niemieckim MLP Academics Heidelberg, który odbędzie się 17 grudnia o godz. 18:00 na Torwarze.





Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają 23 listopada o godz. 12:30 z Dzikami Warszawa.









BCL: Legia Warszawa 77 - 79 Rytas Wilno

Kwarty:25-22, 17-20, 16-17, 19-20





nr zawodnik minuty punkty rzuty za 2 pkt. za 3 pkt. rzuty wolne zbiórki asysty faule 1 Blazej Czapla 00:00 0 0 0 0 0 Jayvon Graves 31:15 16 5/14 (35.71%) 3/8 (37.5%) 2/6 (33.33%) 4/6 (66.67%) 8 3 1 40 Shane Hunter 16:37 3 1/4 (25%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2 0 0 23 Michal Kolenda 13:47 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 3 3 Andrzej Pluta 31:48 23 9/16 (56.25%) 6/10 (60%) 3/6 (50%) 2/5 (40%) 2 8 3 42 Carl Ponsar 20:51 6 2/6 (33.33%) 2/3 (66.67%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 3 1 3 11 Ben Shungu 16:44 2 0/4 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2/4 (50%) 4 4 2 15 Ojars Silins 28:55 9 2/6 (33.33%) 0/1 (0%) 2/5 (40%) 3/3 (100%) 5 0 2 13 Matthias Tass 00:00 0 0 0 0 25 Race Thompson 23:17 15 6/12 (50%) 4/7 (57.14%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 4 2 4 5 Wojciech Tomaszewski 13:51 3 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 2 0 1 32 Maksymilian Wilczek 02:55 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 2

nr zawodnik minuty punkty rzuty za 2 pkt. za 3 pkt. rzuty wolne zbiórki asysty faule 9 Kay Bruhnke 17:17 2 1/7 (14.29%) 1/1 (100%) 0/6 (0%) 3 0 0 8 Arturas Gudaitis 18:30 4 0/1 (0%) 0/1 (0%) 4/6 (66.67%) 6 0 1 10 Jerrick Harding 26:51 22 10/18 (55.56%) 9/13 (69.23%) 1/5 (20%) 1/1 (100%) 4 1 1 41 Simonas Lukosius 07:27 0 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0 0 1 21 Gytis Masiulis 21:32 8 2/3 (66.67%) 2/3 (66.67%) 4/7 (57.14%) 6 1 2 77 Martynas Paliukenas 16:12 4 2/3 (66.67%) 2/2 (100%) 0/1 (0%) 3 1 4 7 Gytis Radzevicius 29:10 8 3/9 (33.33%) 1/6 (16.67%) 2/3 (66.67%) 9 3 2 43 Ignas Sargiunas 18:12 6 2/6 (33.33%) 2/5 (40%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 4 1 2 19 Nikas Stuknys 00:00 0 0 0 0 1 Jordan Walker 22:11 15 4/12 (33.33%) 2/4 (50%) 2/8 (25%) 5/5 (100%) 1 0 3 0 Jacob Wiley 22:38 10 5/9 (55.56%) 5/7 (71.43%) 0/2 (0%) 7 0 3





fot. Maciek Gronau

fot. Maciek Gronau

fot. Maciek Gronau