BCL: Legia Warszawa 77-79 Rytas Wilno

Legia - Rytas - fot. Maciek Gronau
Woytek
W przedostatnim meczu fazy grupowej Basketball Champions League rozegranym w hali Torwar koszykarze Legii Warszawa przegrali 77-79 z Rytasem Wilno.  Po pięciu rozegranych meczach podopieczni Heiko Rannuli mają na koncie 2 zwycięstwa i 3 remisy i nadal walczą o awans do kolejnej rundy rozgrywek.

Pewni awansu do kolejnej fazy są Litwini, którzy zgromadzili na swoim koncie 9 punktów. Pozostałe trzy drużyny mają po 7 oczek.


Legii do awansu potrzebna jest wygrana w ostatnim meczu grupowym z niemieckim MLP Academics Heidelberg, który odbędzie się 17 grudnia o godz. 18:00 na Torwarze.


Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają 23 listopada o godz.  12:30 z Dzikami Warszawa. 


 


BCL: Legia Warszawa 77 - 79 Rytas Wilno

Kwarty:25-22, 17-20, 16-17, 19-20


Legia Warszawa
nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
1Blazej Czapla00:000000
0Jayvon Graves31:15165/14 (35.71%)3/8 (37.5%)2/6 (33.33%)4/6 (66.67%)831
40Shane Hunter16:3731/4 (25%)0/2 (0%)1/2 (50%)200
23Michal Kolenda13:4700/1 (0%)0/1 (0%)103
3Andrzej Pluta31:48239/16 (56.25%)6/10 (60%)3/6 (50%)2/5 (40%)283
42Carl Ponsar20:5162/6 (33.33%)2/3 (66.67%)0/3 (0%)2/2 (100%)313
11Ben Shungu16:4420/4 (0%)0/2 (0%)0/2 (0%)2/4 (50%)442
15Ojars Silins28:5592/6 (33.33%)0/1 (0%)2/5 (40%)3/3 (100%)502
13Matthias Tass00:000000
25Race Thompson23:17156/12 (50%)4/7 (57.14%)2/5 (40%)1/2 (50%)424
5Wojciech Tomaszewski13:5131/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100%)201
32Maksymilian Wilczek02:5500/1 (0%)0/1 (0%)002

Ritas Wilno

nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
9Kay Bruhnke17:1721/7 (14.29%)1/1 (100%)0/6 (0%)300
8Arturas Gudaitis18:3040/1 (0%)0/1 (0%)4/6 (66.67%)601
10Jerrick Harding26:512210/18 (55.56%)9/13 (69.23%)1/5 (20%)1/1 (100%)411
41Simonas Lukosius07:2700/2 (0%)0/2 (0%)001
21Gytis Masiulis21:3282/3 (66.67%)2/3 (66.67%)4/7 (57.14%)612
77Martynas Paliukenas16:1242/3 (66.67%)2/2 (100%)0/1 (0%)314
7Gytis Radzevicius29:1083/9 (33.33%)1/6 (16.67%)2/3 (66.67%)932
43Ignas Sargiunas18:1262/6 (33.33%)2/5 (40%)0/1 (0%)2/2 (100%)412
19Nikas Stuknys00:000000
1Jordan Walker22:11154/12 (33.33%)2/4 (50%)2/8 (25%)5/5 (100%)103
0Jacob Wiley22:38105/9 (55.56%)5/7 (71.43%)0/2 (0%)703


Centrum informacji o koszykarskiej Legii

koszykówka Legia Warszawa - Rytas Wilno kibice Torwar
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - Rytas Wilno kibice
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - Rytas Wilno
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - Rytas Wilno
fot. Maciek Gronau


Komentarze (3)

Pusia - 26 minut temu, *.vectranet.pl

Idą w ślady kopaczy, śmiechu warte, serio, uwalić wygrany mecz…

grzesiek - 50 minut temu, *.centertel.pl

kurcze ostatni wolny zadecydował o wszystkim. Piękny mecz szkoda że przegrany.

Ktoś wie do kiedy ta kontuzja tassa?

jezus - 51 minut temu, *.vectranet.pl

Przegraliscie jak banda frajerów, wy jestescie profesjonalistami niby i nie umiecie rzutów osobistych? Wy powinniscie siedziec po kilka godzin i zapierdzielac te rzuty na treningu do bólu, Pluta to te swoje trójki niech albo sie nauczy rzucać, albo przestanie - na jeden trafiony to cztery spier>..li.

