Statystyki

Ile minut w tym sezonie rozegrali piłkarze Legii?

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 27 spotkań. Sprawdziliśmy kto najczęściej był w kadrze meczowej, kto najczęściej wybiegał na boisko w pierwszej jedenastce oraz przygotowaliśmy pełne zestawienie minut, które zawodnicy Legii spędzili na boisku.
REKLAMA

 Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz


 Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.


 Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.


 Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.


 


Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

PiłkarzKadra meczowaMeczeWyjściowa "11"Minuty% rozegranych
Kacper Tobiasz 27 26 26 2370 95.2%
Steve Kapuadi 26 23 23 2130 85.5%
Paweł Wszołek 27 25 23 2077 83.4%
Bartosz Kapustka 26 24 19 1705 68.5%
Ruben Vinagre 24 19 16 1538 61.8%
Juergen Elitim 23 22 16 1504 60.4%
Rafał Augustyniak 26 17 14 1250 50.2%
Mileta Rajović 21 21 13 1247 50.1%
Wahan Biczachczjan 23 21 13 1087 43.7%
Radovan Pankov 21 12 10 985 39.6%
Petar Stojanović 24 20 9 889 35.7%
Damian Szymański 15 12 9 866 34.8%
Jan Ziółkowski 13 9 8 789 31.7%
Kacper Chodyna 19 14 7 722 29%
Ryōya Morishita 12 12 9 677 27.2%
Ermal Krasniqi 14 12 8 670 26.9%
Kacper Urbański 13 12 7 668 26.8%
Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 26.8%
Kamil Piątkowski 10 8 8 664 26.7%
Artur Jędrzejczyk 22 10 8 653 26.2%
Arkadiusz Reca 18 11 7 640 25.7%
Migouel Alfarela 14 11 5 526 21.1%
Wojciech Urbański 27 15 5 506 20.3%
Claude Goncalves 11 10 6 489 19.6%
Marco Burch 22 5 5 450 18.1%
Antonio Čolak 12 9 3 333 13.4%
Patryk Kun 13 4 4 327 13.1%
Ilja Szkurin 11 9 3 298 12%
Noah Weisshaupt 10 8 3 291 11.7%
Marc Gual 6 2 2 133 5.3%
Gabriel Kobylak 25 1 1 120 4.8%
Jakub Żewłakow 22 6 0 66 2.7%
Wojciech Banasik 5 0 0 0 0%
Marcel Mendes-Dudziński 2 0 0 0 0%
Pascal Mozie 2 0 0 0 0%
Henrique Arreiol 1 0 0 0 0%

Stan na 11.11.2025.

Mniejsza stabilizacja

W trwających rozgrywkach zaledwie 5 zawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut - Kapuadi, Wszołek, Kapustka, Vinagre i Elitim. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednich latach. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.


 W sezonie 2024/25 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 25 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miało rozegranych 9 zawodników z pola: Kapustka, Vinagre, Wszołek, Kapuadi, Luquinhas, Morishita, Augustyniak, Pankov i Gual.


 W sezonie 2023/24 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 26 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miał rozegranych 8 zawodników z pola: Slisz, Wszołek, Josue, Ribeiro, Kun, Elitim, Pekhart i Jędrzejczyk.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Grigol - 36 minut temu, *.134.6

Odpocznijcie sobie, good job well done.

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.ap-media.pl

Więcej odpoczynku i mniej treningu i wszystko będzie wyglądało jak wygląda teraz.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.