Ile minut w tym sezonie rozegrali piłkarze Legii?

‌‌ Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz.



‌‌ Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.





‌‌ Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.





‌‌ Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.





Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

Piłkarz Kadra meczowa Mecze Wyjściowa "11" Minuty % rozegranych Kacper Tobiasz 27 26 26 2370 95.2% Steve Kapuadi 26 23 23 2130 85.5% Paweł Wszołek 27 25 23 2077 83.4% Bartosz Kapustka 26 24 19 1705 68.5% Ruben Vinagre 24 19 16 1538 61.8% Juergen Elitim 23 22 16 1504 60.4% Rafał Augustyniak 26 17 14 1250 50.2% Mileta Rajović 21 21 13 1247 50.1% Wahan Biczachczjan 23 21 13 1087 43.7% Radovan Pankov 21 12 10 985 39.6% Petar Stojanović 24 20 9 889 35.7% Damian Szymański 15 12 9 866 34.8% Jan Ziółkowski 13 9 8 789 31.7% Kacper Chodyna 19 14 7 722 29% Ryōya Morishita 12 12 9 677 27.2% Ermal Krasniqi 14 12 8 670 26.9% Kacper Urbański 13 12 7 668 26.8% Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 26.8% Kamil Piątkowski 10 8 8 664 26.7% Artur Jędrzejczyk 22 10 8 653 26.2% Arkadiusz Reca 18 11 7 640 25.7% Migouel Alfarela 14 11 5 526 21.1% Wojciech Urbański 27 15 5 506 20.3% Claude Goncalves 11 10 6 489 19.6% Marco Burch 22 5 5 450 18.1% Antonio Čolak 12 9 3 333 13.4% Patryk Kun 13 4 4 327 13.1% Ilja Szkurin 11 9 3 298 12% Noah Weisshaupt 10 8 3 291 11.7% Marc Gual 6 2 2 133 5.3% Gabriel Kobylak 25 1 1 120 4.8% Jakub Żewłakow 22 6 0 66 2.7% Wojciech Banasik 5 0 0 0 0% Marcel Mendes-Dudziński 2 0 0 0 0% Pascal Mozie 2 0 0 0 0% Henrique Arreiol 1 0 0 0 0%

Stan na 11.11.2025.

Mniejsza stabilizacja

W trwających rozgrywkach zaledwiezawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut -. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednich latach. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.





‌‌ W sezonie 2024/25 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 25 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miało rozegranych 9 zawodników z pola: Kapustka, Vinagre, Wszołek, Kapuadi, Luquinhas, Morishita, Augustyniak, Pankov i Gual.





‌‌ W sezonie 2023/24 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 26 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miał rozegranych 8 zawodników z pola: Slisz, Wszołek, Josue, Ribeiro, Kun, Elitim, Pekhart i Jędrzejczyk.



