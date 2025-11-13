Ile minut w tym sezonie rozegrali piłkarze Legii?

Żaden zawodnik nie zagrał w każdym meczu, Najwięcej występów i minut zgromadził na swoim koncie Kacper Tobiasz.
Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.
Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.
Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.
Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|Kadra meczowa
|Mecze
|Wyjściowa "11"
|Minuty
|% rozegranych
|Kacper Tobiasz
|27
|26
|26
|2370
|95.2%
|Steve Kapuadi
|26
|23
|23
|2130
|85.5%
|Paweł Wszołek
|27
|25
|23
|2077
|83.4%
|Bartosz Kapustka
|26
|24
|19
|1705
|68.5%
|Ruben Vinagre
|24
|19
|16
|1538
|61.8%
|Juergen Elitim
|23
|22
|16
|1504
|60.4%
|Rafał Augustyniak
|26
|17
|14
|1250
|50.2%
|Mileta Rajović
|21
|21
|13
|1247
|50.1%
|Wahan Biczachczjan
|23
|21
|13
|1087
|43.7%
|Radovan Pankov
|21
|12
|10
|985
|39.6%
|Petar Stojanović
|24
|20
|9
|889
|35.7%
|Damian Szymański
|15
|12
|9
|866
|34.8%
|Jan Ziółkowski
|13
|9
|8
|789
|31.7%
|Kacper Chodyna
|19
|14
|7
|722
|29%
|Ryōya Morishita
|12
|12
|9
|677
|27.2%
|Ermal Krasniqi
|14
|12
|8
|670
|26.9%
|Kacper Urbański
|13
|12
|7
|668
|26.8%
|Jean-Pierre Nsame
|13
|12
|7
|667
|26.8%
|Kamil Piątkowski
|10
|8
|8
|664
|26.7%
|Artur Jędrzejczyk
|22
|10
|8
|653
|26.2%
|Arkadiusz Reca
|18
|11
|7
|640
|25.7%
|Migouel Alfarela
|14
|11
|5
|526
|21.1%
|Wojciech Urbański
|27
|15
|5
|506
|20.3%
|Claude Goncalves
|11
|10
|6
|489
|19.6%
|Marco Burch
|22
|5
|5
|450
|18.1%
|Antonio Čolak
|12
|9
|3
|333
|13.4%
|Patryk Kun
|13
|4
|4
|327
|13.1%
|Ilja Szkurin
|11
|9
|3
|298
|12%
|Noah Weisshaupt
|10
|8
|3
|291
|11.7%
|Marc Gual
|6
|2
|2
|133
|5.3%
|Gabriel Kobylak
|25
|1
|1
|120
|4.8%
|Jakub Żewłakow
|22
|6
|0
|66
|2.7%
|Wojciech Banasik
|5
|0
|0
|0
|0%
|Marcel Mendes-Dudziński
|2
|0
|0
|0
|0%
|Pascal Mozie
|2
|0
|0
|0
|0%
|Henrique Arreiol
|1
|0
|0
|0
|0%
Mniejsza stabilizacjaW trwających rozgrywkach zaledwie 5 zawodników z pola ma rozegranych minimum 60% możliwych minut - Kapuadi, Wszołek, Kapustka, Vinagre i Elitim. To zdecydowanie mniejsza liczba w porównaniu z tym samym momentem w poprzednich latach. Co oznacza, że mamy więcej rotacji i nie ma wykrystalizowanej pierwszej żelaznej jedenastki.
W sezonie 2024/25 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 25 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miało rozegranych 9 zawodników z pola: Kapustka, Vinagre, Wszołek, Kapuadi, Luquinhas, Morishita, Augustyniak, Pankov i Gual.
W sezonie 2023/24 do listopadowej przerwy reprezentacyjnej Legia miała rozegranych 26 spotkań. Minimum 60% możliwych minut miał rozegranych 8 zawodników z pola: Slisz, Wszołek, Josue, Ribeiro, Kun, Elitim, Pekhart i Jędrzejczyk.