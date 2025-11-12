Trzy dni wolnego legionistów. W sobotę sparing

Po przegranym meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza piłkarze Legii Warszawa dostali trzy dni wolnego. Do treningów drużyna wróci w czwartek - zajęcia zaplanowane są na godzinę 17. W sobotę w LTC odbędzie się sparingowe spotkanie z pierwszoligowym Zniczem Pruszków.
Trener Inaki Astiz nie ma obecnie do dyspozycji zawodników powołanych na zgrupowania i mecze reprezentacji narodowych (Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Pascal Mozie, Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Petar Stojanović), a także piłkarzy kontuzjowanych (Arkadiusz Reca, Kacper Urbański, Juergen Elitim). Na problemy zdrowotne narzekali ostatnio także Wahan Biczachczjan i Radovan Pankov.
W piątek miną dwa tygodnie od zwolnienia Edwarda Iordanecsu, a przy Łazienkowskiej cały czas nie wyjaśniła się kwestia nowego trenera stołecznej drużyny. W klubie zakładano scenariusz, w którym Astiz poprowadziłby zespół do końca rundy jesiennej. Jednak wyniki trzech ostatnich ostatnich meczów (remis i 2 porażki) raczej zmuszą władze do zatrudnienia doświadczonego szkoleniowca.