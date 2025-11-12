Trzy dni wolnego legionistów. W sobotę sparing

W piątek miną dwa tygodnie od zwolnienia Edwarda Iordanecsu , a przy Łazienkowskiej cały czas nie wyjaśniła się kwestia nowego trenera stołecznej drużyny. W klubie zakładano scenariusz, w którym Astiz poprowadziłby zespół do końca rundy jesiennej. Jednak wyniki trzech ostatnich ostatnich meczów (remis i 2 porażki) raczej zmuszą władze do zatrudnienia doświadczonego szkoleniowca.

Po przegranym meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza piłkarze Legii Warszawa dostali trzy dni wolnego. Do treningów drużyna wróci w czwartek - zajęcia zaplanowane są na godzinę 17. W sobotę w LTC odbędzie się sparingowe spotkanie z pierwszoligowym Zniczem Pruszków.

Student_L - 8 godzin temu, *.plus.pl Im teraz trzeba poukładać w głowie. Nie ma co trenować. Wg wyjedzie to wolne na lepsze niż treningi. Niech się zastanowią czego chcą. odpowiedz

jarekk - 13.11.2025 / 12:02, *.metrointernet.pl Ten sparring dla niektorych to jak znalazl. Powiedza ze cos tam sobie naderwali i na 2 miesiace na L4. Poco sie przemeczac? Tego sie obawiam. odpowiedz

Rock - 13.11.2025 / 09:36, *.124.62 Ja jestem zdania, że 3 dni to zdecydowanie za mało, po takim sukcesie jak w niedziele, gdzie zostawili na murawie 130% serducha i zaangażowania, to minimum tydzień wolnego. Co to jest 3 dni wolnego dla takich tytanów pracy, zajadą się nasi pracoholicy. odpowiedz

SEBO(L) - 13.11.2025 / 09:31, *.centertel.pl CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE!

Ciężki miesiąc zakończony kompromitacją, 10.- go wypłata, i odpoczynek 🤣🤣



Moze tak kibice wezmą sobie ze dni (meczowe) wolnego ? odpowiedz

SEBO(L) - 23 godziny temu, *.play.pl @SEBO(L): miało być "może kibice wezmą sobie ze 3 dni (meczowe) wolnego ? odpowiedz

Wsciek(L) y - 13.11.2025 / 06:23, *.orange.pl Jakie k...a wolne? Do łopaty won!!!!!! 🤬 odpowiedz

Ryj - 12.11.2025 / 23:16, *.t-mobile.pl To jest robienie kibiców w 🤬 odpowiedz

wkz - 12.11.2025 / 21:43, *.icpnet.pl Kapitanie Kapustka odpoczywaj i prowadź wodzu po kolejne zwycięstwa odpowiedz

Trener - 12.11.2025 / 19:02, *.com.pl Będzie przerwa na reprezentacje będzie czas żeby potrenować schematy i się zgrać a nie zaraz dajmy wolne, zasłużyliśmy odpowiedz

Koczi - 12.11.2025 / 18:54, *.centertel.pl Jakie wolne, za co? Za to kalectwo co reprezentują! Jak nie dają rady to niech idą na budowę do pracy a nie zajmują miejsce młodym którym chce się grać i biegać. odpowiedz

Andre as - 12.11.2025 / 18:11, *.play.pl Za to dyrektorzy sportowi? Ciężko pracują żeby wybrać trenera podobnego do poprzedniego ich wyboru czy pójdą po rozum do głowy i na kolejną skrajność postawia. Znowu po znajomości koleś? odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 12.11.2025 / 17:32, *.t-mobile.pl Jak to było 40 lat temu, kiedy Legia grała w europejskich pucharach:

- sobota Legia - Gornik 4:1 (najlepszy mecz w polskiej lidze, jaki ogladalem w ciągu 50 lat kibicowania);

- sroda Videotob - Legia 0:1 (Videoton był finalista poprzedniej edycji pucharu UEFA (najsilniej obsadzonego, bo wtedy w Pucharze europy grali tylko mistrzowie krajow: zresztą tych krajów wtedy było 20 mniej niż teraz);

- sobota Motor - Legia 1:4.

Wszystkie te mecze Legia grała w najsilniejszym składzie. Ktoś powie, że wtedy grało się na innej intensywności? To niech sobie obejrzy mecz Legii z Górnikiem z października 1985 r. Zastanawiam się, ilu piłkarzy w naszej obecnej ekstraklasie miałoby jakiekolwiek szanse załapać się do 1 składu Legii lub Górnika z tamtego meczu.

Takie to były czasy. odpowiedz

Jeszcze Polska nie zginęła. - 12.11.2025 / 19:41, *.centertel.pl @Kibic Legii od 1975: Różnica

między intensywnością gry jest ogromna. Czasem lubię obejrzeć sobie klasyczne mecze Naszych medalistów mistrzostw albo wyczyny Bońka i Deyny i jedno rzuca się w oczy, kiedyś pressing w zasadzie nie istniał. Kazik grając współczesny futbol raczej nie miałby czasu kręcić kółeczek z piłką.



Jedynie ostrość gry uległa pogorszeniu, kiedyś kości naprawdę trzeszczały. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 12.11.2025 / 20:15, *.play-internet.pl @Kibic Legii od 1975: Byłem, widziałem, potwierdzam, to było meczycho! (wówczas w święto LWP, na trybunach generałów sporo) a zaczęliśmy od 0:1 po bramce J. Urbana, wcześniej sytuacje miał A. Iwan ale Jacek wybornie bronił, a potem brameczki Legii super po wyśmienitych akcjach. Mecz taki elektryzujący, wspominało się go latami.

Na twoje pytanie odpowiadam, że nikt z pomocników i napastników, może jedynie stoperzy bo na pewno nie boczni obrońcy (mieliśmy super dobrych i ofensywnych). Choć oczywiście trudno porównywać poszczególne dekady w futbolu/sporcie.

Jedynie na usprawiedliwienie dzisiejszych grajków to na pewno nie było eliminacji pucharów w lato, myślę że te sporo obecnie spustoszenia robią. Wtedy puchary to co najwyżej 3 rundy jesienią, przytoczyłeś jeden tydzień ale dziś się nie da tak grać przez dłuższe okresy - to widać we wszystkich ligach i bez rotacji nie ma szans. Jest po prostu za dużo meczów i co chwila są kontuzje, ale to dłuższy temat. odpowiedz

Wolfik - 12.11.2025 / 23:42, *.play.pl @SŁAWEK(L): To był mój chyba drugi wyjazd do Warszawy za "synka" 🙂. Gol Urbana majstersztyk, ale potem nasi potwierdzili klasę. Szkoda tylko, że rewanż (na którym też byłem) skończył się łomotem... odpowiedz

e(L)o - 12.11.2025 / 17:18, *.ksiezyc.pl a czy są wyspani? odpowiedz

Szkielet - 12.11.2025 / 16:54, *.gov.pl Oni trenują jak amatorzy i grają jak amatorzy. Proste i prawdziwe. odpowiedz

Rumcajs - 12.11.2025 / 16:54, *.246.50 Jak oni mają 3 dni wolnego to ja sobie robię 9. Zasłużyłem bardziej. odpowiedz

Guny - 12.11.2025 / 16:34, *.t-mobile.pl Pewnie u wszystkich świeca sie czerwone flagi to niech odpoczną🤣🤣🤣 a na kolejny mecz niech wywiesza biała flagę i po problemie... Co tu sie odwala to ja nie mam pojęcia🤯 odpowiedz

jarekk - 12.11.2025 / 16:15, *.metrointernet.pl w ogole niech nie trenuja, po co sie meczyc? odpowiedz

Kumaty - 12.11.2025 / 15:58, *.t-mobile.pl Wszystkich w klubie na pracę zdalną, home office jest teraz w modzie odpowiedz

Adam - 12.11.2025 / 15:46, *.plus.pl Trzeba im jeszcze pieluchy zmienić i niech idą spać, albo najlepiej na zieloną łączkę razem z trenerami, Ferdkiem i Żewłakiem 🤣 odpowiedz

Szymon - 12.11.2025 / 15:27, *.t-mobile.pl Widzę że klub kokosa działa ultra sprawnie. odpowiedz

geds - 12.11.2025 / 15:15, *.play-internet.pl Czyli okazuje się że najbardziej brakowało im nie zgrania tylko wypoczynku. A Iordanescu mówił że za późno dostał piłkarzy... Hmm... ja też tak dotąd myślałem , ale teraz wiem że wypoczynek jest tu jednak na wagę złota. odpowiedz

Elf - 12.11.2025 / 15:09, *.vectranet.pl Zagrali mecz życia z Niecieczą to koniecznie muszą odpocząć... a dla zasady powinni pojawić się w klubie i każdy po 30 kółek wokół boiska, a nie wywalone jaja i śmieją się z kibiców odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 12.11.2025 / 14:33, *.t-mobile.pl Dojazdy do LTC są męczące odpowiedz

Asd - 12.11.2025 / 14:16, *.centertel.pl Najlepiej to wolne zrobić do odwołania i niech wrócą po przerwie zimowej odpowiedz

Maciek z k(L)anu - 12.11.2025 / 13:39, *.play.pl Tydzień na Malediwach za dobre wyniki odpowiedz

D - 12.11.2025 / 13:37, *.play-internet.pl Za te wyniki to powinni być w ośrodku odcięci od rodzin. Co tu się odp..dał. Szok odpowiedz

Sober - 12.11.2025 / 13:23, *.orange.pl Może 2 tygodnie wolnego powinni im dać ?

A w przerwie zimowej dokąd wyjazd na wakacje... tzn na zgrupowanie , Hiszpania, Cypr ?

Niech oni się wezmą wreszcie do roboty. odpowiedz

Tomek 82 - 12.11.2025 / 17:12, *.plus.pl @Sober: to samo pomyślałem... odpowiedz

majusL@legionista.com - 12.11.2025 / 13:23, *.174.42 No i pięknie !!! Urlop premią za wyniki ... Brawo!!! odpowiedz

Fru - 12.11.2025 / 13:18, *.play-internet.pl Uj nie trener, wolne jak nic nie wychodzi brawo! Astiz też won razem z resztą amatorów. Każdy pion to jest cyrk 🤯 odpowiedz

Qbex - 12.11.2025 / 13:11, *.edu.pl Póki jakiś trener tych wolnych nie skończy to na wyniki nie ma co liczyć..... odpowiedz

R - 12.11.2025 / 12:59, *.play-internet.pl Dajcie im tydzień albo w ogóle niech nie trenują bo po co. Takie same wyniki będą bez treningu jak i z treningiem ich ... Rozgonić w pizdu... odpowiedz

ZAWIErCIOK - 12.11.2025 / 12:54, *.itcomp.pl a może trzeba dać miesiąc wolnego, a do ligi zgłosić młodzież z rezerw, przecież gorzej nie zagrają.... odpowiedz

Ja - 12.11.2025 / 12:52, *.orange.pl Automatyzmy mają dopracowane do perfekcji to można sobie zrobić kilka dni przerwy na odpoczynek 💪👏 odpowiedz

