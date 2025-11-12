Bilety na derby z Dzikami

W niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:30 w hali na Bemowie koszykarska Legia Warszawa rozegra derbowe spotkanie z Dzikami. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na to wydarzenie.

Ze względu na duże zainteresowanie meczem, zachęcamy do nabywania wejściówek jak najwcześniej. Tradycyjnie na kibiców czekać będzie masa atrakcji. Dla fanów Dzików przeznaczony jest sektor D.



Cennik biletów na mecz z Dzikami:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



