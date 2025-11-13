XX edycja Warsaw Boxing Cup

W najbliższą niedzielę, 16 listopada odbędą się jubileuszowe, XX zawody bokserskie Warsaw Boxing Cup współorganizowane przez Fundację WYCZYN i klub Legia Fight Club. Właśnie w LFC przy ul. Łazienkowskiej 6a odbędą się zawody Warsaw Boxing Cup dla Niepodległej. Oprócz walk wysokiej klasy i międzynarodowych odbędą się także walki towarzyskie, pokazowe i pojedynki pierwszego kroku bokserskiego w ramach Warszawskiej Grandy na pięści.

Zawody odbędą się z akcentem patriotycznym z okazji Święta Niepodległości - partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć wystawę "Ojcowie Niepodległości".



Zapisy dla zawodników i informacja o wejściu dla kibiców znajdziecie TUTAJ. Podczas wydarzenia odbędą się zbiórki charytatywne i wsparcie dla Cezarego Znamca - niezwykle utalentowanego pięściarza, który uległ poważnemu wypadkowi.



Bilety-cegiełki można nabywać TUTAJ.





Na miejscu będzie można wylicytować rękawice z autografami:

- Kadry narodowej Seniorek w boksie m.in. mistrzyni świata Agaty Kaczmarskiej, wicemistrzyni Anety Rygielskiej oraz wicemistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijskiej Julii Szeremety, a także trenera Tomasza Dylaka

- Kadry narodowej seniorów oraz trenera Grzegorza Proksa zawodowego mistrza Europy.

- Kadry narodowej w kickboxingu formuły full-contact w tym mistrza świata i mistrza Gromdy Mateusza "Don Diego" Kubiszyna.










