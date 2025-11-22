16. kolejka Ekstraklasy. Remis na szczycie

Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. W piątek aktualnie liderujący Górnik zremisował z Wisłą 1-1. W sobotę zagra Legia, która będzie próbowała przełamać złą serię spotkaniem na własnym stadionie z Lechią. Świetnie spisujący się ostatnio Raków zmierzy się w Częstochowie z Piastem, który wprawdzie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale po zmianie trenera prezentuje się znacznie lepiej niż wcześniej.
W niedzielę GKS pojedzie do Białegostoku, a Radomiak zagra z Lechem w Poznaniu. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Pogonią i Zagłębiem.
16. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-0 Arka Gdynia
Górnik Zabrze 1-1 Wisła Płock
Sobota, 22.11.
godz. 14:45 Cracovia - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
Niedziela, 23.11.
godz. 12:15 Jagiellonia Białystok - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 24.11.
godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców