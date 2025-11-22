16. kolejka Ekstraklasy. Remis na szczycie

Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. W piątek aktualnie liderujący Górnik zremisował z Wisłą 1-1. W sobotę zagra Legia, która będzie próbowała przełamać złą serię spotkaniem na własnym stadionie z Lechią. Świetnie spisujący się ostatnio Raków zmierzy się w Częstochowie z Piastem, który wprawdzie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale po zmianie trenera prezentuje się znacznie lepiej niż wcześniej.

SEBO(L) - 23 godziny temu, *.play.pl No, to walkę o utrzymanie czas zacząć 🤝



Ciekaw jestem świadomości celów u "zawód"ników. Czy są świadomi zawodu, który nam sprawiają, a także wymagań zawodu, który tu niby wykonują 🤔 ? odpowiedz

Zbycho(L) - 22 godziny temu, *.play.pl @SEBO(L): 👍👍👍 90% z nich nie identyfikuje się z klubem, w którym gra. To zwykli wyrobnicy bez ambicji. Liczy się tylko kasa, aby co miesiąc była na koncie. To się nie zmieni dotąd do póki ktoś nie ustali zasad płacowych dla wszystkich. Jest proste rozwiązanie.

Na każdym poziomie rozgrywkowym, za który odpowiada PZPN powinna być ustalona hierarchia zarobków. Przykład: Ekstraklasa 100% stawik ustalonej przez PZPN, I Liga 80% stawki, II Liga 60% stawki, III Liga 40% stawki. Reszta to premie "podnoszone z murawy" np. za ilość minut na boisku, za zaangażowanie (tzw. motywacyjna) itd. Wszystko było by przejrzyste. 😇 Od sponsora by zależało, czy chce wydawać pieniądze na nieudaczników czy zmobilizuje ich do pracy przez obcięcie premii.

Wiem, że to nierealne, bo gdzie by prali kasę😁 odpowiedz

SEBO(L) - 19 godzin temu, *.play.pl @Zbycho(L): Ja wiem Kolego, że czasy identyfikacji z klubem dawno odeszły w zapomnienie.



A cała reszta, którą napisałeś, ma sens. Ale też, jak słusznie zauważyłeś, nierealna do wykonania. Zwłaszcza w naszym klubie 🤷‍♂️ Tutaj kilku wiezie się na tym, że "gdzieś byli". Grali często mniej niż więcej, ale byli. Np. Kapustka był w Leicester, Augustyniak był u Ruskich, nawet grał na tym odludziu, ale wcześniej... 24 mecze przez 2,5 sezonu w Ekstraklasie, kolejne 2,5 odpowiedz

SEBO(L) - 19 godzin temu, *.play.pl @Zbycho(L): kolejne 2,5 w takich metropoliach jak Siedlce, Suwałki, Legnica na zapleczu. I sezon w Legnicy na najwyższym poziomie- łącznie 46 meczów w Ekstraklasie i jeden z wyższych kontraktów. Potem taki Elitim,dla przykładu, patrzy na takich wodzirejów boiskowych, i nie dziwne, że równa do nich swoimi staraniami.



Niestety, jest to równanie w dół... odpowiedz

