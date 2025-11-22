16. kolejka Ekstraklasy. Wysoka wygrana Lecha

Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. W piątek aktualnie liderujący Górnik zremisował z Wisłą 1-1. W sobotę Legia uratowała remis z Lechią po golu w doliczonym czasie. Bolesnej porażki doznał Raków, który przegrał na własnym stadionie z Piastem 1-3. Cracovia niespodziewanie uległa Motorowi. Niedzielny mecz Jagiellonii z GKS-em został przełożony ze względu na opady śniegu. Z kolei Lech wygrał wysoko z Radomiakiem.
Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Pogonią i Zagłębiem.
16. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-0 Arka Gdynia
Górnik Zabrze 1-1 Wisła Płock
Cracovia 1-2 Motor Lublin
Raków Częstochowa 1-3 Piast Gliwice
Legia Warszawa 2-2 Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice (przełożony)
Lech Poznań 4-1 Radomiak Radom
godz. 17:30 Widzew Łódź - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 24.11.
godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców