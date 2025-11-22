16. kolejka Ekstraklasy. Wysoka wygrana Lecha

Trwa 16. kolejka Ekstraklasy. W piątek aktualnie liderujący Górnik zremisował z Wisłą 1-1. W sobotę Legia uratowała remis z Lechią po golu w doliczonym czasie. Bolesnej porażki doznał Raków, który przegrał na własnym stadionie z Piastem 1-3. Cracovia niespodziewanie uległa Motorowi. Niedzielny mecz Jagiellonii z GKS-em został przełożony ze względu na opady śniegu. Z kolei Lech wygrał wysoko z Radomiakiem.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

MarioL - 6 godzin temu, *.wanadoo.fr Nie jest dobrze.Bezposredni rywale Piast i Nieciecza wygrali,a my remis z Lechią. odpowiedz

e(L)o - 9 godzin temu, *.ksiezyc.pl Jedyna niespodzianka to to że Legia nie przegrała odpowiedz

Jano - 6 godzin temu, *.orange.pl @e(L)o: dokładnie! odpowiedz

Minimalny zysk - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Do Rakowa i do Cracovii odrobiliśmy (po meczach sobotnich) jeden punkt . Zawsze coś , choć mało . Zobaczymy czy jeszcze ktoś z czołówki zgubi punkty czy nie , w tej kolejce . odpowiedz

Ja1916 - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Minimalny zysk: czołòwka to nas średnio interesuje, martw się o dòł tabeli odpowiedz

Wołomin NR - 17 godzin temu, *.centertel.pl Oby Radomiak wygrał z Kuchenkorzem. odpowiedz

Łukasz Dgs - 19 godzin temu, *.play-internet.pl I remis na dole 😤 odpowiedz

MarioL - 23 godziny temu, *.wanadoo.fr Mecz o tak zwane 6 punktów.To może mieć duży wpływ o utrzymanie. odpowiedz

Uhhjh - 23 godziny temu, *.kabel-deutschland.de Ale płaczki tutaj. Je pier... odpowiedz

jarekk - 22.11.2025 / 14:49, *.metrointernet.pl No i doszlo do czasow gdy mecz Wisly Plock jest meczem na szczycie a mecz Legii na dalekim zadupiu. Dzieki kudlaty. Nadajesz sie jak malo kto. odpowiedz

SEBO(L) - 21.11.2025 / 10:23, *.play.pl No, to walkę o utrzymanie czas zacząć 🤝



Ciekaw jestem świadomości celów u "zawód"ników. Czy są świadomi zawodu, który nam sprawiają, a także wymagań zawodu, który tu niby wykonują 🤔 ? odpowiedz

Zbycho(L) - 21.11.2025 / 11:31, *.play.pl @SEBO(L): 👍👍👍 90% z nich nie identyfikuje się z klubem, w którym gra. To zwykli wyrobnicy bez ambicji. Liczy się tylko kasa, aby co miesiąc była na koncie. To się nie zmieni dotąd do póki ktoś nie ustali zasad płacowych dla wszystkich. Jest proste rozwiązanie.

Na każdym poziomie rozgrywkowym, za który odpowiada PZPN powinna być ustalona hierarchia zarobków. Przykład: Ekstraklasa 100% stawik ustalonej przez PZPN, I Liga 80% stawki, II Liga 60% stawki, III Liga 40% stawki. Reszta to premie "podnoszone z murawy" np. za ilość minut na boisku, za zaangażowanie (tzw. motywacyjna) itd. Wszystko było by przejrzyste. 😇 Od sponsora by zależało, czy chce wydawać pieniądze na nieudaczników czy zmobilizuje ich do pracy przez obcięcie premii.

Wiem, że to nierealne, bo gdzie by prali kasę😁 odpowiedz

SEBO(L) - 21.11.2025 / 14:34, *.play.pl @Zbycho(L): Ja wiem Kolego, że czasy identyfikacji z klubem dawno odeszły w zapomnienie.



A cała reszta, którą napisałeś, ma sens. Ale też, jak słusznie zauważyłeś, nierealna do wykonania. Zwłaszcza w naszym klubie 🤷‍♂️ Tutaj kilku wiezie się na tym, że "gdzieś byli". Grali często mniej niż więcej, ale byli. Np. Kapustka był w Leicester, Augustyniak był u Ruskich, nawet grał na tym odludziu, ale wcześniej... 24 mecze przez 2,5 sezonu w Ekstraklasie, kolejne 2,5 odpowiedz

SEBO(L) - 21.11.2025 / 14:38, *.play.pl @Zbycho(L): kolejne 2,5 w takich metropoliach jak Siedlce, Suwałki, Legnica na zapleczu. I sezon w Legnicy na najwyższym poziomie- łącznie 46 meczów w Ekstraklasie i jeden z wyższych kontraktów. Potem taki Elitim,dla przykładu, patrzy na takich wodzirejów boiskowych, i nie dziwne, że równa do nich swoimi staraniami.



Niestety, jest to równanie w dół... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.