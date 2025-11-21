Przed nami 16. kolejka Ekstraklasy. Już na początek czeka nas mecz na szczycie tabeli, w którym aktualnie liderujący Górnik podejmie Wisłę. W sobotę zagra Legia, która będzie próbowała przełamać złą serię spotkaniem na własnym stadionie z Lechią. Świetnie spisujący się ostatnio Raków zmierzy się w Częstochowie z Piastem, który wprawdzie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale po zmianie trenera prezentuje się znacznie lepiej niż wcześniej.

REKLAMA

W niedzielę GKS pojedzie do Białegostoku, a Radomiak zagra z Lechem w Poznaniu. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Pogonią i Zagłębiem.









16. kolejka:

godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Górnik Zabrze - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 22.11.

godz. 14:45 Cracovia - Motor Lublin (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Raków Częstochowa - Piast Gliwice (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)





Niedziela, 23.11.

godz. 12:15 Jagiellonia Białystok - GKS Katowice (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Lech Poznań - Radomiak Radom (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Widzew Łódź - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)





Poniedziałek, 24.11.

godz. 19:00 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





Aktualna tabela Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców



