Pierwsza kwarta należała do gości, którzy od początku narzucili swoje tempo. Dziki budowały przewagę punktując skutecznie przez Braytona Vander Plasa i Lucasa Hortona. Legioniści mieli problemy w ofensywie. Kwarta zakończyła się wynikiem 12-20 dla gości.
Druga odsłona przyniosła zdecydowaną poprawę gry gospodarzy. Podopieczni Heiko Rannuli zaczęli lepiej bronić i skuteczniej atakować. Kluczową rolę odegrał Oskar Siliņš, który trafił trzy "trójki" (łącznie 9 punktów w kwarcie). Legioniści stopniowo odrabiali straty i na przerwę schodzili przegrywając minimalnie 40-42.
Trzecia kwarta to najlepsza część gry gospodarzy. Legia grała zdecydowanie, agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. Michał Kolenda i Rayshawn Thompson punktowali regularnie, a świetnie spisywał się także Siliņš. "Zieloni Kanonierzy" wyszli na 7-punktowe prowadzenie przed decydującą częścią spotkania (68-61).
Ostatnia kwarta okazała się jednak fatalna w wykonaniu Legii. Goście szybko zniwelowali stratę, a legioniści zaczęli popełniać błędy – złe podania, niecelne rzuty i faule w złych momentach. Ostatnie pięć minut to zacięta walka z często zmieniającym się prowadzeniem, ale to Dziki zachowały zimną krew. Kluczowe okazały się straty Legii w samej końcówce, które wykorzystali goście.
Statystyki zespołowe
Legia wygrała bitwę pod tablicami (37-29), ale przegrała w skuteczności rzutów za 3 punkty (39% do 31% Dzików). Kluczowa okazała się skuteczność w końcówce – Dziki w czwartej kwarcie zdobyły 23 punkty przy zaledwie 11 Legii. Obie drużyny miały identyczną liczbę fauli (22), ale goście lepiej wykorzystali rzuty wolne w kluczowych momentach.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 grudnia o godzinie 15:00, gdy na Bemowie podejmą Trefl Sopot.
PLK: Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa
Kwarty: 12-20, 28-22, 28-19, 11-23
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|B. Czapla
|9:49
|0
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|1
|2
|4
|2
|D. Niedziałkowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|5
|W. Tomaszewski
|21:10
|6
|1/3 (33%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|4/4 (100%)
|3
|0
|2
|11
|B. Shungu
|32:13
|21
|7/13 (53%)
|6/9 (66%)
|1/4 (25%)
|6/8 (75%)
|2
|8
|2
|15
|O. Siliņš
|30:25
|17
|7/12 (58%)
|4/7 (57%)
|3/5 (60%)
|0/1 (0%)
|4
|1
|1
|23
|M. Kolenda
|30:53
|11
|4/7 (57%)
|1/2 (50%)
|3/5 (60%)
|2
|2
|2
|25
|R. Thompson
|27:22
|15
|5/9 (55%)
|4/7 (57%)
|1/2 (50%)
|4/7 (57%)
|5
|1
|4
|32
|M. Wilczek
|14:53
|3
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|2
|40
|S. Hunter
|12:38
|6
|3/5 (60%)
|3/5 (60%)
|0/1 (0%)
|2
|0
|2
|42
|C. Ponsar
|20:37
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|10
|1
|3
|Suma
|79
|28/56 (50%)
|19/33 (57%)
|9/23 (39%)
|14/21 (66%)
|37
|16
|22
Trener: Heiko Rannula
Dziki Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|B. Vander Plas
|31:04
|20
|7/12 (58%)
|4/6 (66%)
|3/6 (50%)
|3/3 (100%)
|8
|1
|0
|1
|L. Horton
|34:04
|18
|6/12 (50%)
|1/2 (50%)
|5/10 (50%)
|1/2 (50%)
|6
|3
|1
|2
|D. Caruthers
|31:12
|16
|8/14 (57%)
|8/11 (72%)
|0/3 (0%)
|1
|4
|5
|4
|R. Soares
|24:01
|5
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|5
|3
|1
|5
|M. Aleksandrowicz
|4:12
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|0
|2
|7
|G. Grochowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|8
|K. Kempa
|2:11
|0
|0
|0
|0
|11
|G. Kamiński
|20:24
|8
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|2/3 (66%)
|0
|3
|3
|16
|T. Chavez
|14:03
|4
|1/7 (14%)
|1/2 (50%)
|0/5 (0%)
|2/3 (66%)
|1
|2
|2
|25
|O. Oguama
|13:38
|6
|3/5 (60%)
|3/5 (60%)
|1
|0
|4
|45
|Ł. Frąckiewicz
|25:10
|7
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|1/4 (25%)
|5
|2
|4
|Suma
|84
|32/63 (50%)
|23/34 (67%)
|9/29 (31%)
|11/17 (64%)
|29
|18
|22
Trener: Marco Legovich
Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Filip Marek
