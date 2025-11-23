Koszykówka

Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa

Kibice Legii na meczu derbowym z Dzikami - fot. Maciek Gronau
W meczu 9. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrali z Dzikami Warszawa 79-84 w hali na Bemowie. Mimo prowadzenia po trzeciej kwarcie, "Zieloni Kanonierzy" nie potrafili utrzymać koncentracji w końcówce spotkania.
Pierwsza kwarta należała do gości, którzy od początku narzucili swoje tempo. Dziki budowały przewagę punktując skutecznie przez Braytona Vander Plasa i Lucasa Hortona. Legioniści mieli problemy w ofensywie. Kwarta zakończyła się wynikiem 12-20 dla gości.


Druga odsłona przyniosła zdecydowaną poprawę gry gospodarzy. Podopieczni Heiko Rannuli zaczęli lepiej bronić i skuteczniej atakować. Kluczową rolę odegrał Oskar Siliņš, który trafił trzy "trójki" (łącznie 9 punktów w kwarcie). Legioniści stopniowo odrabiali straty i na przerwę schodzili przegrywając minimalnie 40-42.


 


Trzecia kwarta to najlepsza część gry gospodarzy. Legia grała zdecydowanie, agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. Michał Kolenda i Rayshawn Thompson punktowali regularnie, a świetnie spisywał się także Siliņš. "Zieloni Kanonierzy" wyszli na 7-punktowe prowadzenie przed decydującą częścią spotkania (68-61).


Ostatnia kwarta okazała się jednak fatalna w wykonaniu Legii. Goście szybko zniwelowali stratę, a legioniści zaczęli popełniać błędy – złe podania, niecelne rzuty i faule w złych momentach. Ostatnie pięć minut to zacięta walka z często zmieniającym się prowadzeniem, ale to Dziki zachowały zimną krew. Kluczowe okazały się straty Legii w samej końcówce, które wykorzystali goście.


Statystyki zespołowe

Legia wygrała bitwę pod tablicami (37-29), ale przegrała w skuteczności rzutów za 3 punkty (39% do 31% Dzików). Kluczowa okazała się skuteczność w końcówce – Dziki w czwartej kwarcie zdobyły 23 punkty przy zaledwie 11 Legii. Obie drużyny miały identyczną liczbę fauli (22), ale goście lepiej wykorzystali rzuty wolne w kluczowych momentach.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 grudnia o godzinie 15:00, gdy na Bemowie podejmą Trefl Sopot.


koszykówka Legia Warszawa - Dziki Warszawa Shane Hunter
fot. Maciek Gronau


PLK: Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa
Kwarty: 12-20, 28-22, 28-19, 11-23

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
1B. Czapla9:4900/3 (0%)0/3 (0%)124
2D. Niedziałkowski0:000000
5W. Tomaszewski21:1061/3 (33%)1/2 (50%)0/1 (0%)4/4 (100%)302
11B. Shungu32:13217/13 (53%)6/9 (66%)1/4 (25%)6/8 (75%)282
15O. Siliņš30:25177/12 (58%)4/7 (57%)3/5 (60%)0/1 (0%)411
23M. Kolenda30:53114/7 (57%)1/2 (50%)3/5 (60%)222
25R. Thompson27:22155/9 (55%)4/7 (57%)1/2 (50%)4/7 (57%)514
32M. Wilczek14:5331/2 (50%)1/2 (50%)312
40S. Hunter12:3863/5 (60%)3/5 (60%)0/1 (0%)202
42C. Ponsar20:3700/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)1013
Suma7928/56 (50%)19/33 (57%)9/23 (39%)14/21 (66%)371622

Trener: Heiko Rannula

Dziki Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0B. Vander Plas31:04207/12 (58%)4/6 (66%)3/6 (50%)3/3 (100%)810
1L. Horton34:04186/12 (50%)1/2 (50%)5/10 (50%)1/2 (50%)631
2D. Caruthers31:12168/14 (57%)8/11 (72%)0/3 (0%)145
4R. Soares24:0151/4 (25%)1/4 (25%)2/2 (100%)531
5M. Aleksandrowicz4:1200/1 (0%)0/1 (0%)102
7G. Grochowski0:000000
8K. Kempa 2:110000
11G. Kamiński20:2483/4 (75%)3/4 (75%)2/3 (66%)033
16T. Chavez14:0341/7 (14%)1/2 (50%)0/5 (0%)2/3 (66%)122
25O. Oguama13:3863/5 (60%)3/5 (60%)104
45Ł. Frąckiewicz25:1073/4 (75%)3/4 (75%)1/4 (25%)524
Suma8432/63 (50%)23/34 (67%)9/29 (31%)11/17 (64%)291822

Trener: Marco Legovich

Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Filip Marek


koszykówka Legia Warszawa - Dziki Warszawa cheerleaders
fot. Maciek Gronau


koszykówka Legia Warszawa - Dziki Warszawa Benjamin Shungu
fot. Maciek Gronau


