REKLAMA

Pierwsza kwarta należała do gości, którzy od początku narzucili swoje tempo. Dziki budowały przewagę punktując skutecznie przez Braytona Vander Plasa i Lucasa Hortona. Legioniści mieli problemy w ofensywie. Kwarta zakończyła się wynikiem 12-20 dla gości.



Druga odsłona przyniosła zdecydowaną poprawę gry gospodarzy. Podopieczni Heiko Rannuli zaczęli lepiej bronić i skuteczniej atakować. Kluczową rolę odegrał Oskar Siliņš, który trafił trzy "trójki" (łącznie 9 punktów w kwarcie). Legioniści stopniowo odrabiali straty i na przerwę schodzili przegrywając minimalnie 40-42.











Trzecia kwarta to najlepsza część gry gospodarzy. Legia grała zdecydowanie, agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. Michał Kolenda i Rayshawn Thompson punktowali regularnie, a świetnie spisywał się także Siliņš. "Zieloni Kanonierzy" wyszli na 7-punktowe prowadzenie przed decydującą częścią spotkania (68-61).



Ostatnia kwarta okazała się jednak fatalna w wykonaniu Legii. Goście szybko zniwelowali stratę, a legioniści zaczęli popełniać błędy – złe podania, niecelne rzuty i faule w złych momentach. Ostatnie pięć minut to zacięta walka z często zmieniającym się prowadzeniem, ale to Dziki zachowały zimną krew. Kluczowe okazały się straty Legii w samej końcówce, które wykorzystali goście.





Statystyki zespołowe

Legia wygrała bitwę pod tablicami (37-29), ale przegrała w skuteczności rzutów za 3 punkty (39% do 31% Dzików). Kluczowa okazała się skuteczność w końcówce – Dziki w czwartej kwarcie zdobyły 23 punkty przy zaledwie 11 Legii. Obie drużyny miały identyczną liczbę fauli (22), ale goście lepiej wykorzystali rzuty wolne w kluczowych momentach.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 grudnia o godzinie 15:00, gdy na Bemowie podejmą Trefl Sopot.





fot. Maciek Gronau





PLK: Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa

Kwarty: 12-20, 28-22, 28-19, 11-23



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 B. Czapla 9:49 0 0/3 (0%) 0/3 (0%) 1 2 4 2 D. Niedziałkowski 0:00 0 0 0 0 5 W. Tomaszewski 21:10 6 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 4/4 (100%) 3 0 2 11 B. Shungu 32:13 21 7/13 (53%) 6/9 (66%) 1/4 (25%) 6/8 (75%) 2 8 2 15 O. Siliņš 30:25 17 7/12 (58%) 4/7 (57%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 4 1 1 23 M. Kolenda 30:53 11 4/7 (57%) 1/2 (50%) 3/5 (60%) 2 2 2 25 R. Thompson 27:22 15 5/9 (55%) 4/7 (57%) 1/2 (50%) 4/7 (57%) 5 1 4 32 M. Wilczek 14:53 3 1/2 (50%) 1/2 (50%) 3 1 2 40 S. Hunter 12:38 6 3/5 (60%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 2 0 2 42 C. Ponsar 20:37 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 10 1 3 Suma 79 28/56 (50%) 19/33 (57%) 9/23 (39%) 14/21 (66%) 37 16 22

Trener: Heiko Rannula



Dziki Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 B. Vander Plas 31:04 20 7/12 (58%) 4/6 (66%) 3/6 (50%) 3/3 (100%) 8 1 0 1 L. Horton 34:04 18 6/12 (50%) 1/2 (50%) 5/10 (50%) 1/2 (50%) 6 3 1 2 D. Caruthers 31:12 16 8/14 (57%) 8/11 (72%) 0/3 (0%) 1 4 5 4 R. Soares 24:01 5 1/4 (25%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 5 3 1 5 M. Aleksandrowicz 4:12 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 2 7 G. Grochowski 0:00 0 0 0 0 8 K. Kempa 2:11 0 0 0 0 11 G. Kamiński 20:24 8 3/4 (75%) 3/4 (75%) 2/3 (66%) 0 3 3 16 T. Chavez 14:03 4 1/7 (14%) 1/2 (50%) 0/5 (0%) 2/3 (66%) 1 2 2 25 O. Oguama 13:38 6 3/5 (60%) 3/5 (60%) 1 0 4 45 Ł. Frąckiewicz 25:10 7 3/4 (75%) 3/4 (75%) 1/4 (25%) 5 2 4 Suma 84 32/63 (50%) 23/34 (67%) 9/29 (31%) 11/17 (64%) 29 18 22

Trener: Marco Legovich



Komisarz: Jarosław Czeropski

Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Filip Marek







Centrum informacji o koszykarskiej Legii





fot. Maciek Gronau