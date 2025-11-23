Legia Warszawa 6-1 Śląsk Wrocław. Przełamanie

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 6-1. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 29 listopada z zespołem FC Toruń. Legioniści przełamali serię 4 ligowych meczów z rzędu bez wygranej.

W pierwszej minucie legioniści mieli dwie sytuacje podbramkowe, nie zdołali jednak ich wykorzystać. W 4. minucie dobrą okazję zmarnował Eric Sylla, który trafił w słupek. Niedługo później świetnie uderzył Luca Priori, ale doskonale zachował się bramkarz Śląska. W 7. minucie piłkę na prawą stronę dostał Rodrigo Dasajew, jednak trafił prosto w Tomasza Warszawskiego. Chwilę później padł gol dla Legii - z dystansu do bramki strzelał Mykyta Storożuk, a tuż przed bramką stał jeszcze Henri Alamikkotervo i dobił piłkę.





W 15. minucie goście trafili w słupek. Piłka wróciła na boisko i z kontrą wyszli legioniści, ale po raz kolejny świetnie interweniował bramkarz Śląska. W 17. minucie tuż obok słupka piłkę posłał Hugo Alves. Szkoda, bo gdyby uderzył celnie, byłby gol. Chwilę później w doskonałej sytuacji w bramkarza trafił Eric Sylla. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i mieliśmy tego doskonały przykład, bowiem na niespełna 2 minuty przed końcem połowy wyrównujące trafienie zanotował Lion Ribeiro. Mimo że to legioniści byli zespołem zdecydowanie przeważającym, na przerwę schodzili przy wyniku 1-1.





W 23. minucie po strzale piłkę wybił przed siebie bramkarz Śląska, a do bramki wbił ją Mykyta Storożuk. W 26. minucie z dystansu ze środka lewą nogą wynik podwyższył Oskar Szczepański. Kolejne 3 minuty przyniosły 2 trafienia Legii. Najpierw na listę strzelców wpisał się Władysław Tkaczenko, a zaraz po nim Luca Priori i mieliśmy już 5-1. Na ponad 10 minut przed końcem trener Śląska zdecydował się na grę z lotnym bramkarzem. W 38. minucie do pustej bramki trafił Henri Alamikkotervo, ustalając wynik meczu. Jeszcze z linii bramkowej piłkę wybijał Łukasz Krawiec.









Legia Warszawa 6-1 (1-1) Śląsk Wrocław

1-0 - 07:28 Henri Alamikkotervo

1-1 - 18:13 Lion Ribeiro

2-1 - 22:51 Mykyta Storożuk

3-1 - 25:29 Oskar Szczepański

4-1 - 28:07 Władysław Tkaczenko

5-1 - 29:07 Luca Priori

6-1 - 37:56 Henri Alamikkotervo





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo





Śląsk: 77. Kamil Izbiański, 12. Rodrigo Dasajew, 26. Jonatan De Agostini, 20. Artem Ros, 30. Lion Ribeiro

rezerwa: 1. Kacper Zmorczyński, 7. Christopher Moen, 9. Dawid Witek, 10. Krystian Jajko, 16. Maksym Woronin, 19. Łukasz Krawiec, 22. Andrij Jeliszew, 27. Jakub Janczak





Centrum informacji o futsalowej Legii

