28.11-1.12: Weekendowy rozkład jazdy

W poniedziałek fani Legii pojadą do Lublina na mecz z Motorem. W sobotę nasi futsaliści zagrają wyjazdowe spotkanie w Toruniu, z kolei koszykarze tym razem pauzują ze względu na przerwę na mecze reprezentacji. W poniedziałek w Białymstoku, legijna sekcja badmintona rozegra drugie w tym sezonie spotkanie ekstraligi. W sobotę i niedzielę pod balonem przy Łazienkowskiej odbędzie się kolejna edycja międzynarodowego turnieju Legia Cup.

Victoria Szewczyk z sekcji łyżwiarskiej Legii startować będzie w sobotę i niedzielę w Mediolanie w Pucharze Świata Juniorów.


Rozkład jazdy:
28.11 g. 18:00 Resovia - Zagłębie Sosnowiec
28.11 g. 19:00 Warta Sieradz - Olimpia Elbląg
28.11 g. 20:30 Radomiak Radom - Górnik Zabrze
29.11 g. 19:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal]
30.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Mławianka Mława [LTC]

30.11 g. 16:00 LSS Legia Ladies - Stomil Olsztyn [III liga kobiet][LTC]
01.12 g. 18:00 Hubal Białystok - Legia Warszawa [badminton]
01.12 g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa


Młodzież:

29.11 g. 09:00 Legia U15 - MKS Piaseczno U16 (sparing) [LTC 7]

29.11 g. 11:00 Legia U14 - Cracovia '12 (sparing) [LTC 7]

29.11 g. 12:00 Legia U19 - Lech Poznań '07/8 [CLJ U19] [LTC 6]

29.11 g. 15:00 Legia U12 - Sparta Praga '14 [LTC 7]

29.11 g. 16:00 Legia U16 - Raków Częstochowa '10 (sparing)[LTC 6]

29.11 g. 17:00 Legia U13 - Sparta Praga '13 [LTC 7]

30.11 g. 10:00 Legia U12 - Sparta Praga '14 [LTC 7]

30.11 g. 12:00 Legia U13 - Sparta Praga '13 [LTC 7]





