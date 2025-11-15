Bartnik mistrzem Świata w karabinie 3 postawy 300m

REKLAMA

Zawodnik strzeleckiej Legii Warszawa -został mistrzem Świata w konkurencji karabin 3 postawy (z 300m). Legionista wyrównał rekord świata uzyskując 594 pkt. W drużynie, w tej samej konkurencji, Bartnik wraz z M. Kowalewiczem i W. Sajdakiem zdobył jeszcze brąz. Przed naszym zawodnikiem jeszcze starty w niedzielę i poniedziałek w konkurencjach z 300 metrów. We wcześniejszych dniach Bartnik rywalizował w konkurencjach karabinowych z 10 i 50m.Mistrzostwa Świata odbywają się w Kairze.10m karabin pneumatyczny: 34. Tomasz Bartnik10m karabin pneumatyczny (drużynowo): 15. Polska (Tomasz Bartnik 629.2, Jakub Goliszek 627.3, Maciej Kowalewicz 623.6) 1880.1 pkt.50m karabin 3 postawy: 34. Tomasz Bartnik 585-35x50m karabin 3 postawy (drużynowo): 8. Poslak (Maciej Kowalewicz 583-23x, Wiktor Sajdak 589-28x, Tomasz Bartnik 589-28x) 1761-79x50m karabin pneumatyczny: 29. Tomasz Bartnik 621.9 pkt.50m karabin pneumatyczny (drużynowo): 6. Polska (Maciej Kowalewicz 625.5, Tomasz Bartnik 621.9, Andrzej Burda 621.1) 1868.5300m karabin 3 postawy: 1. Tomasz Bartnik 594-25x300m karabin 3 postawy (drużynowo): 3. Polska (Tomasz Bartnik 594-25x, Maciej Kowalewicz 583-22x, Wiktor Sajdak 569-10x) 1746-57x



