Bartnik mistrzem Świata w karabinie 3 postawy 300m

Mistrzostwa Świata odbywają się w Kairze.
REKLAMA
Wyniki legionisty:
10m karabin pneumatyczny: 34. Tomasz Bartnik
10m karabin pneumatyczny (drużynowo): 15. Polska (Tomasz Bartnik 629.2, Jakub Goliszek 627.3, Maciej Kowalewicz 623.6) 1880.1 pkt.
50m karabin 3 postawy: 34. Tomasz Bartnik 585-35x
50m karabin 3 postawy (drużynowo): 8. Poslak (Maciej Kowalewicz 583-23x, Wiktor Sajdak 589-28x, Tomasz Bartnik 589-28x) 1761-79x
50m karabin pneumatyczny: 29. Tomasz Bartnik 621.9 pkt.
50m karabin pneumatyczny (drużynowo): 6. Polska (Maciej Kowalewicz 625.5, Tomasz Bartnik 621.9, Andrzej Burda 621.1) 1868.5
300m karabin 3 postawy: 1. Tomasz Bartnik 594-25x
300m karabin 3 postawy (drużynowo): 3. Polska (Tomasz Bartnik 594-25x, Maciej Kowalewicz 583-22x, Wiktor Sajdak 569-10x) 1746-57x