Legijna Świąteczna Paczka na Kresy 2025

Kibice Legii Warszawa po raz 16. ruszają ze świąteczną akcją "Kibice Legii Rodakom z Kresów". W jej ramach legioniści zamierzają przygotować świąteczne paczki dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, odwiedzając zaprzyjaźnione polskie szkoły w Szumsku i Pakienie oraz polskie przedszkole w Nowej Wilejce.
"W tym roku odchodzimy od dotychczasowego składu paczek, bo chcemy, żeby były bardziej świąteczne i delikatesowe. Takie, jakie chcielibyśmy dać komuś bliskiemu, żeby wyrazić szacunek i przekazać wraz z życzeniami symboliczny znak pamięci" - informują organizatorzy.
Zbierane będą następujące produkty:
- czekolady
- ptasie mleczko
- alpejskie mleczko
- torcik wedlowski
- kawa 500g (sypana w sprasowanym kartoniku)
- herbata 100 torebek np. Lipton, Tetley
- ciastka delicje
- ciastka pierniczki
- śliwka nałęczowska opak. 350 g
- mieszanka krakowska galaretki w czekoladzie opak. 245 g
- Michałki z Wawelu w czekoladzie opak. 245 g
Zbiórka potrwa do 1 grudnia. Ww. produkty można przynosić do Źródełka oraz sklepu Żyleta.