Legijna Świąteczna Paczka na Kresy 2025

Kibice Legii Warszawa po raz 16. ruszają ze świąteczną akcją "Kibice Legii Rodakom z Kresów". W jej ramach legioniści zamierzają przygotować świąteczne paczki dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, odwiedzając zaprzyjaźnione polskie szkoły w Szumsku i Pakienie oraz polskie przedszkole w Nowej Wilejce.

REKLAMA

"W tym roku odchodzimy od dotychczasowego składu paczek, bo chcemy, żeby były bardziej świąteczne i delikatesowe. Takie, jakie chcielibyśmy dać komuś bliskiemu, żeby wyrazić szacunek i przekazać wraz z życzeniami symboliczny znak pamięci" - informują organizatorzy.









Zbierane będą następujące produkty:

- czekolady

- ptasie mleczko

- alpejskie mleczko

- torcik wedlowski

- kawa 500g (sypana w sprasowanym kartoniku)

- herbata 100 torebek np. Lipton, Tetley

- ciastka delicje

- ciastka pierniczki

- śliwka nałęczowska opak. 350 g

- mieszanka krakowska galaretki w czekoladzie opak. 245 g

- Michałki z Wawelu w czekoladzie opak. 245 g



Zbiórka potrwa do 1 grudnia. Ww. produkty można przynosić do Źródełka oraz sklepu Żyleta.











