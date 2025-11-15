Autokarowy wyjazd fanów Sparty do Warszawy

Kibice Sparty Praga organizują autokarowy wyjazd na mecz z Legią przy Łazienkowskiej, który odbędzie się 27 listopada o 21:00. Czesi mają zaplanowany wyjazd autokarów o północy i przyjazd do Warszawy w godzinach przedpołudniowych. Odjazd do Pragi odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu spotkania. Jeden z autokarów, dla FC, odjedzie z Horažďovic, leżących 130 km od czeskiej stolicy i 800 km od Warszawy.

Legia w ostatnich latach dwukrotnie grała z zespołami czeskimi. 31 lipca tego roku, na spotkanie kwalifikacyjne do Ligi Europy z Banikiem Ostrawa, do Warszawy przyjechało 1463 kibiców gości (w tym 53 fanów GKS-u Katowice i 11 ROW-u Rybnik). Z kolei pod koniec sierpnia 2021 roku w kwalifikacjach do Ligi Europy mierzyliśmy się z lokalnym rywalem Sparty - Slavią. Na tamtym spotkaniu decyzją UEFA zamknięta była Żyleta i doping z naszej strony prowadzony był z trybuny im. Lucjana Brychczego. Slavia zaś przyjechała na zakazie, dzięki naszej uprzejmości, w 100 osób.











