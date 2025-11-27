Sparta Praga kibicowsko

W czwartek przy Ł3 czeka nas spotkanie ze Spartą Praga i będzie to trzecia potyczka z klubem z Czech w ostatnich latach, w tym druga w obecnym sezonie. Czego możemy spodziewać się po fanach z czeskiej stolicy? Wydawało się, że nie tak fantastycznej liczby, w jakiej w sierpniu przyjechali kibice Banika. I to nie tylko ze względu na nieco większą odległość dzielącą Pragę od Warszawy (650 km), choć... czeskie media podają, że przy Ł3 pojawi się co najmniej 1500 kibiców Sparty.

Choć oczywiście przejazd z Ostrawy jest o ok. 2,5 godziny krótszy, to z reguły fani Sparty nie jeżdżą w aż tak dobrych liczbach jak Banik.









Swoją drogą, Banik obecnie zajmuje ostatnie miejsce w czeskiej ekstraklasie. Sparta, będąca wiceliderem, jest jedną z trzech największych kibicowskich marek w swoim kraju, po lokalnym rywalu - Slavii, a także wspomnianym klubie z Ostrawy. O ile w przeszłości rozkład sił w Pradze (gdzie funkcjonują przecież jeszcze mniejsze ekipy - Bohemiansa czy Dukli) był mniej więcej pół na pół, obecnie Slavia posiada wyraźną przewagę, szczególnie jeśli chodzi o osoby zaangażowane w życie kibicowskie. Widać to po frekwencji, liczbach wyjazdowych. Także pod względem opraw Sparta nie ma "podjazdu" do lokalnego przeciwnika. Co oczywiście nie oznacza, że aspekt choreografii w ich przypadku "leży".



Wręcz przeciwnie. Grupa Ultras Sparta działa bardzo prężnie. Przygotowywaniem opraw zajmowała się w przeszłości także grupa Youth Firm, powstała w 2009 roku, dziś będąca częścią Letenští. Fakt, że Sparta potrafi na wyjazdach wykręcać świetne liczby, potwierdzają nie tylko wyjazdy do Ołomuńca (280 km), ale również wiele europejskich eskapad, w tym ta do Leverkusen sprzed kilku lat czy Rotterdamu (ok. 1900 osób). Fani z Pragi regularnie prezentują choreografie, wykorzystując wszystkie doskonale znane z polskich stadionów elementy, nie szczędząc również pirotechniki w najróżniejszej postaci. W ich szeregach działają także ekipy "sportowe" - Prague Boys, Falanga czy Mlada Sparta.



Spartanie posiadają przyjacielskie relacje z dwiema słowackimi ekipami - VSS Koszyce oraz FC Nitra. Z kolei największe kosy Sparty to Slavia, Bohemians, Banik, Zbrojovka Brno, a także ekipy ze Słowacji - Slovan Bratysława i Spartak Trnawa.



Fani Sparty do Warszawy przyjadą głównie transportem kołowym - organizują m.in. autokary, ale z pewnością można spodziewać się, że część z nich ruszy do naszego miasta także koleją czy samolotami. Przedmeczową zbiórkę mają zaplanowaną w jednej z knajp na Polu Mokotowskim, skąd zostaną przetransportowani pod sektor gości podstawionymi autobusami.
















































