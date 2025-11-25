UYL: Legia Warszawa 2-1 PAOK Saloniki

W pierwszym meczu trzeciej rundy ścieżki mistrzowskiej UEFA Youth League Legia Warszawa U-19 wygrała w LTC z PAOK-iem Saloniki 2-1. Do przerwy legioniści wygrywali 2-0 po bramkach Samuela Kovacika. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 9 grudnia o godz. 16:30 czasu polskiego (17:30 czasu lokalnego) w Salonikach.

Już w 40. sekundzie spotkania pierwszą bramkę dla Legii zdobył Samuel Kovacik. 3 minuty później z urazem boisko opuścił Pascal Mozie. Zastąpił go Filip Przybyłko, który w 19. minucie został ukarany żółtą kartką. W 41. minucie na 2-0 wynik podwyższył Samuel Kovacik.





W 79. minucie bramkę kontaktową zdobył Evagjelos Gjoka.









UYL: Legia Warszawa U-19 2-1 (2-0) PAOK Saloniki

1-0 - 1' Samuel Kovacik

2-0 - 41' Samuel Kovacik

2-1 - 79' Evagjelos Gjoka





Legia: 1. Jan Bienduga, 2. Karol Kosiorek, 5. Szymon Chojecki, 3. Mateusz Lauryn, 7. Daniel Foks, 6. Pascal Mozie (3' 15. Filip Przybyłko), 4. Maciej Ruszkiewicz, 11. Erik Mikanowicz, 8. Cyprian Pchełka (71' 16. Szymon Piasta), 9. Przemysław Mizera, 20. Samuel Kovacik





PAOK: 1. Efstathios Mpeleris, 2. Pavlos Tsiotas, 5. Georgios Kosidis, 4. Dimitrios Bataoulas, 3. Konstantinos Polykratis, 8. Michail Papadopoulos (59' 16. Evagjelos Gjoka), 6. Maksymilian Sznaucner, 10. Konstantinos Toursounidis (59' 14. Mahamadou Balde), 11. Bedri Dunga (83' 19. Antonios Aretis), 9. Anestis Mythou (83' 18. Paschalis Stylos), 7. Dimitrios Berdos (71' 17. Ioannis Tsifoutis)





żółte kartki: Przybyłko, Foks - Dunga, Mythou