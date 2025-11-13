Pięściarze Legii na obozie w Schwerinie

Boks

W dniach 10-16 listopada pięściarze KB Legia z kat. młodzików, kadetów i juniorów uczestniczą w międzynarodowym obozie szkoleniowym w niemieckim Schwerinie, gdzie goszczą w renomowanym klubie BC Traktor Schwerin Boxen - jednym z czołowych ośrodków bokserskich w Niemczech. Podczas zgrupowania nasi pięściarze mają okazję doskonalić swoje umiejętności techniczne i taktyczne, a także zdobywać cenne doświadczenie w sparingach. Obóz stanowi doskonały etap przygotowań do startów w sezonie.

Kadra zawodnicza: Bronisław Wojciński, Jan Bal (młodzicy), Mateusz Piskorz, Borys Kaczmarek, Antoni Bal (kadeci) oraz Maciej Kowalczyk (junior).


Sztab szkoleniowy: Fiodor Łapin (prezes) oraz Ivan Nesterenko (trener)


