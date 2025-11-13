Marek Kania rozpoczyna sezon 2025/26 w Pucharze Świata

W piątek, 14 listopada rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w którym startować będzie panczenista Legii Warszawa, Marek Kania. Legionista z roku na rok czyni spore postępy, a o wysokiej formie najlepiej świadczy jego wynik z ostatniego tygodnia, kiedy na zawodach testowych w USA, poprawił rekord Polski na 500 metrów. Pierwsze zawody PŚ odbędą się w Salt Lake City, na obiekcie Utah Olympic Oval.

REKLAMA

W piątek późnym wieczorem polskiego czasu odbędą się wyścigi na 1000 metrów. Dywizja B ścigać się będzie od godziny 22, z kolei dyw. A - od 2:47 w nocy. W sobotę wieczorem Marek Kania startować będzie w pierwszym wyścigu na 500 metrów dyw. A, który rozpocznie się o 20:58. Drugi wyścig na 500m zaplanowano na niedzielę, na godzinę 22:34 polskiego czasu. Trzymamy kciuki za naszego zawodnika.



Drugie zawody Pucharu Świata rozegrane zostaną w dniach 21-23 listopada w Calgary, w Kanadzie. W tym roku odbędą się jeszcze zawody w Heerenveen w Holandii (5-7 grudnia) oraz w norweskim Hamar (12-14 grudnia).



Terminarz startów międzynarodowych w sezonie 2025/26:

14-16 listopada - Puchar Świata w Salt Lake City (USA)

21-23 listopada - Puchar Świata w Calgary (Kanada)

2-7 grudnia - Puchar Świata w Heerenveen (Holandia)

12-14 grudnia - Puchar Świata w Hamar (Norwegia)

9-11 stycznia - Mistrzostwa Europy w Tomaszowie Mazowieckim (Polska)

23-25 stycznia - Puchar Świata w Inzell (Niemcy)

6-22 lutego - Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo

5-8 marca - Mistrzostwa Świata w Heerenveen (Holandia)



