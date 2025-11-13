Rezerwy

Sparing: Górnik Łęczna 0-1 Legia II Warszawa

W meczu sparingowym, rozegranym w Łęcznej, Legia II Warszawa wygrała z pierwszoligowym Górnikiem 1-0. Jedyną bramkę zdobył w 27. minucie Samuel Sarudi.

Sparing: Górnik Łęczna 0-1 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 27' Samuel Sarudi


Górnik: 1. Łukasz Budziłek (76' Dawid Kłos), 14. Filip Szabaciuk (58' Mateusz Broda), 21. Kamil Kruk (82' Jan Smolarczyk) , 15. Paweł Jaroszyński (58' George Abbott), 28. Oskar Osipiuk (46' Kacper Bojańczyk, 82' Michał Steszuk), 10. Egzon Kryeziu (46' Bekzod Akhmedov), 8. Sebastian Szczytniewski (46' Szymon Krawczyk), 11. Jakub Bednarczyk (46' David Ogaga, 82' Krystian Kołodziejczak) , 9. Dawid Tkacz  (46' Rafael Santos, 82' Ołeksandr Miszczenko) , 17. Kamil Orlik (58' Solo Traore, 82' Michał Litwa),  22. Fryderyk Janaszek  (46' Marcel Masar, 82' Szymon Doba)


Legia II: 1. Jan Bienduga (46' 32. Jakub Trojanowski) - 18. Jeremiah White IV (90+2' 23. Stanisław Kubiak), 44. Łukasz Góra, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak (74' 21. Filip Jania) - 15. Samuel Sarudi (84' 77. Tudor Butucel), 5. Rafał Boczoń (60' 8. Maciej Saletra), 6. Aleksander Wyganowski - 17. Dawid Kiedrowicz (64' 7. Cyprian Pchełka), 11. Adam Ryczkowski (46' 9. Przemysław Mizera), 27. Igor Skrobała (74' 16. Patryk Konik)



