Futsal

Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

fot. Joanna Bydler
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W niedzielę, 23 listopada o godzinie 18:00 dojdzie do pierwszego w historii futsalowego meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Ekipa z Dolnego Śląska jest beniaminkiem rozgrywek, a mecz, który odbędzie się w hali przy ul. Gładkiej 18, będzie ostatnim domowym spotkaniem Legii w roku 2025.

REKLAMA

Zapraszamy serdecznie do wspierania legionistów. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) oraz 25 zł (normalne (od 17. roku życia). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.


 

Obecnie Legia plasuje się dopiero na 13. miejscu w rozgrywkach ekstraklasy z 10 punktami na koncie. Śląsk ma o jeden punkt więcej.

📅 23.11.2025 🕕 18:00
📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
💰15 zł, 25 zł



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.