Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

W niedzielę, 23 listopada o godzinie 18:00 dojdzie do pierwszego w historii futsalowego meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Ekipa z Dolnego Śląska jest beniaminkiem rozgrywek, a mecz, który odbędzie się w hali przy ul. Gładkiej 18, będzie ostatnim domowym spotkaniem Legii w roku 2025.

Zapraszamy serdecznie do wspierania legionistów. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) oraz 25 zł (normalne (od 17. roku życia). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.









Obecnie Legia plasuje się dopiero na 13. miejscu w rozgrywkach ekstraklasy z 10 punktami na koncie. Śląsk ma o jeden punkt więcej.



📅 23.11.2025 🕕 18:00

📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

💰15 zł, 25 zł



