W sobotę koncert na 20-lecie NS

W najbliższą sobotę będzie miał miejsce charytatywny koncert z okazji 20-lecia Nieznanych Sprawców. Początek imprezy o godzinie 19:16 w klubie przy ul. Nowy Świat 6/12. Bilety w cenie 100 złotych można jeszcze dziś w sklepie Żyleta oraz w Aferze na Szpitalnej. Wejściówki będą dostępne także przy wejściu do klubu przed samym koncertem. Cały zysk z biletów oraz baru zostanie przeznaczony na leczenie Oliwiera. 

Wesprzeć Oliwiera można także wpłacając pieniądze TUTAJ.

Na koncercie zagrają Hemp Gru, Kaczy, Dixon 37, Janusz Walczuk, Napalm Grupa oraz Miły Pan. Gorąco zapraszamy!

Hautausmaa - 46 minut temu, *.tpnet.pl

Fajnie, ale muzycznie nie moje gusta.

