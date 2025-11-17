Wyniki Marka Kani w PŚ w Salt Lake City

W Salt Lake City odbyły się pierwsze w sezonie 2005/26 zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Legii Warszawa, w niedzielnym wyścigu na 500 metrów ustanowił swój nowy rekord życiowy - 34.01 sekundy. Wynik ten dał mu ósme miejsce w tym wyścigu i 34 pkt. do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Marek rywalizację na torze Utah Olympic rozpoczął w piątkowy wieczór od wyścigu na 1000 metrów - także na tym dystansie poprawiając swoją życiówkę. Czas 1:07.30 min. dał mu 12. miejsce.



W sobotę legionista w pierwszym wyścigu na 500 metrów uzyskał czas 34.38 sekundy, co dało mu 15. miejsce. Wpływ na wynik Marka miał bez wątpienia falstart w pierwszej próbie. Po dwóch wyścigach PŚ na 500 metrów, zajmuje on 12. lokatę z 60 punktami na koncie. Kolejne zawody PŚ odbędą się w dniach 21-23 listopada w Calgary, w Kanadzie.



Wyniki na 1000m:

1. Jordan Stolz (USA) 1:05.66

2. Damian Żurek (Polska) 1:06.02

3. Jenning De Boo (Holandia) 1:06.34

(...)

12. Marek Kania 1:07.30



Wyniki na 500m:

1. Jordan Stolz (USA) 33.88s

2. Damian Żurek (Polska) 33.90s

3. Tingyu Gao (Chiny) 33.93s

4. Waratu Morishige (Japonia) 33.94s

(...)

15. Marek Kania 34.38s



Wyniki 2. wyścigu na 500m:

1. Jenning De Boo (Holandia) 33.63s

2. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 33.67s

3. Jun-Ho Kim (Korea) 33.78s

4. Jordan Stolz (USA) 33.79s

5. Zhiwen Xue (Chiny) 33.85s

6. Damian Żurek (Polska) 33.93s

7. Wataru Morishige (Japonia) 33.94s

8. Marek Kania 34.01s

9. Bjorn Magnussen (Norwegia) 34.04s

10. Cooper Mcleod (USA) 34.04s



