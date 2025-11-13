Wyniki legionistów w ostatni weekend

Zespoły hokejowej Legii w ostatni weekend rywalizowały w kilku kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy relacje ze spotkań, a także kilka zdjęć.

MŁODZIK:



AH Legia 3-7 PTH Koziołki Poznań

Bramki: Bolkhovitin (as.Bialou, Płóciniczak), Fedotov (as.Kowal), Bialou (as.Fedotov)



Niestety przespane pierwsze 10-12 min pierwszej tercji i niepotrzebnie złapane kary w tym czasie dały prowadzenie drużynie gościom. Mimo momentów lepszej gry z naszej strony, rywale kontrolowali przebieg meczu z bezpieczną przewagą bramkową. Zawodnicy po raz kolejny walczyli, grali do końca, ale w naszej grze było zbyt dużo niewymuszonych strat krążka i przeciwnik okazał się lepszy hokejowo.



AH Legia 2-7 PTH Koziołki Poznań

Bramki: Wieczorek (as.Stopchenko), Płóciniczak (as.Bialou).



Zdecydowanie lepszy start meczu, w którym nasi zawodnicy agresywnie i wysoko atakowali przeciwnika, skutecznie przerywając kontry gości. Dwa gole strzelone przez Poznań w krótkim odstępie czasu dodały jednak rywalom pewności. Walczyliśmy, czego efektem było honorowe trafienie w drugich 20 minutach. Niestety zaraz potem przeciwnicy karcą nas grając z przewagą jednego zawodnika. Od tej pory spotkanie było pod kontrolą gości. Ich drugi zasłużony komplet punktów w weekend. Nasi zawodnicy prezentowali się bardzo ambitnie, ale szwankowały niektóre elementy gry, szczególnej uwagi na treningach będzie wymagać gra w osłabieniu. Brawa za walkę. WróciMY mocniejsi.



ŻAK MŁODSZY:



Wikingowie Elbląg 3-10 (0-2, 1-3, 2-5) AH Legia 3:10 (0:2, 1:3, 2:5) (każda tercja jest punktowana osobno)

Bramki: Antek Nowak - 3, Daniel Eysmont, Raman Koushyk, Kajetan Gruszczynski, Tim Kornieiev, Michał Woźniak, Arsen Barodzich, Andrzej Bohynik - po 1.



Wikingowie Elbląg 2-11 (0-3, 1-1, 1-7) AH Legia

Bramki: Raman Koushyk - 2, Michal Bohynik, Kajetan Nowak, Danill Loban, Kajetan Gruszczynski, Daniel Eysmont, Igor Siemiończyk, Kim Dongmin, Michał Woźniak, Tim Kornieiev.



Drużyna AH Legia Warszawa dwukrotnie pokonała na wyjeździe Wikingów z Elbląga. Zawodnicy mieli dużo radości z gry, co okazywali za każdym razem po strzelonej bramce. Grali bardzo ambitnie walcząc o każdy centymetr lodowiska. Ozdobą spotkań była pierwsza bramka Kim Dongmina zdobyta w naszych barwach. Była wyjątkowej urody - po jego strzale "z pierwszego" krążek wylądował w samym okienku bramki rywali, odbijając się jeszcze od poprzeczki. Brawa za walkę i skuteczność dla naszych graczy



MINI HOKEJ:

Turniej rozegrany w Toruniu należał do tych, podczas których mogły zaprezentować się obie drużyny; zarówno U9, jak i U10. Młodsi zagrali sześć meczów, świetnie się przy tym bawiąc, zwykle wysoko wygrywając. Zapisali na swoim koncie cztery zwycięstwa, jeden remis, a przy jednej okazji schodzili z lodu jako pokonani.

Z kolei drużyna U10 potraktowała te zmagania jako przetarcie przed nadchodzącym turniejem Czerkawski Cup 🏆 Warto było też zobaczyć jak zawodnicy wypadną na tle grupy północnej, w rywalizacji z drużynami, z którymi do tej pory nie graliśmy. Cenne doświadczenie i materiał do analizy. Treningi off-ice i ogranie na turniejach międzynarodowych procentują. Zawodnicy zwłaszcza z dwóch pierwszych trójek zaprezentowali się wybornie. Graliśmy trzy spotkania z rzędu, cały czas na pełnym gazie. Choć pierwsze mecze nam nie wychodzą, to mimo wszystko pokonaliśmy na start drużynę Gas Olivia (4:3), następnie udowodniliśmy swoją wyższość nad Malborkiem (23:0) i Łodzią (2:1). Mecz z Toruniem podsumował te zmagania. Gospodarze minimalnie wygrali 3:2, choć szkoda, że imali się także nieuczciwych chwytów. Trzymanie kija, crossy, rzucenie jednego z naszych najlepszych zawodników na bandę (uraz kolana i wykluczenie z gry) - to niezbyt przyjemny obraz tej rywalizacji. Obie nasze drużyny zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, za co należą im się ogromne brawa.







































