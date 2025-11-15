Koszykówka

Kibice Rytasu Wilno przyjadą w 500 osób na mecz z Legią

Młyn Rytasu Wilno na domowym meczu z Legią - fot. Bodziach
Bodziach
18 listopada koszykarze Legii Warszawa rozegrają mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z Rytasem Wilno. Zespół gości ma podczas tego spotkania wspierać liczna grupa kibiców. W hali Torwaru ma zasiąść 500 osób z Wilna.

Będzie to najliczniejsza grupa kibiców gości w historii meczów wszystkich legijnych sekcji.


 


Na Litwie koszykówka jest sportem numer jeden. Fani Rytasu nie są typowymi "oglądaczami" basketu. Na swoich meczach potrafią tworzyć naprawdę świetną atmosferę, porównywalną z tą, z jakiej znani są kibice z Grecji czy Serbii. Pokazali to m.in. podczas pierwszego meczu z Legią, który miał miejsce kilka tygodni temu. Oprócz odseparowanego barierkami od reszty publiczności młyna, do wspólnych, głośnych śpiewów włączała się niemal cała hala w Wilnie, w tym tzw. piknikowa publiczność, która potrafi całe mecze obserwować na stojąco.

18.11.2025 🕕 18:45
📍 Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a



