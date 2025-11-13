Bilety na mecz ze Spartą Praga

27 listopada o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra czwarte spotkanie Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie AC Sparta Praga. Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Sprzedaż otwarta rozpocznie się 17 listopada o godz. 15.

REKLAMA





KUP BILET NA MECZ ZE SPARTĄ PRAGA



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.











