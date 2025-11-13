UEFA ukarała Legię. Zakaz wyjazdowy do Armenii!

NK Celje - Legia Warszawa - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

UEFA ukarała Legię Warszawa za wyjazdowe spotkanie z NK Celje, które zostało rozegrane 6 listopada. Decyzją Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA odwieszono karę dyscyplinarną nałożoną dnia 15 stycznia 2025 r. za odpalenie rac i rzucanie przedmiotów, tj. zakaz sprzedaży biletów dla kibiców Legii Warszawa na 1 najbliższy mecz wyjazdowy w rozgrywkach klubowych UEFA. 

To oznacza, że kibice Legii nie będą mogli pojechać do Armenii na spotkanie z FC Noah Erywań. Ten mecz odbędzie się 11 grudnia o godz. 18:45 w Erywaniu.


Ponadto na Legię Warszawa nałożono karę grzywny w wysokości 20 000 euro oraz zakaz sprzedaży biletów dla swoich kibiców na 1 dodatkowy mecz wyjazdowy w rozgrywkach klubowych UEFA w zawieszeniu na 2 lata.


 


Ukarano także NK Celje. Słoweński klub musi zapłacić 30 000 euro. Ponadto zarządzono częściowe zamknięcie stadionu NK Celje podczas następnego meczu w rozgrywkach UEFA - kara ta orzeczona została w zawieszeniu na 2 lata. 


 



Komentarze (9)

Legiaaa - 24 minuty temu, *.110.77

A co z karą dla Maccabi Hajfa? Zapomnieli ?

odpowiedz
borsuk - 35 minut temu, *.centertel.pl

Przecież i tak pojedziemy :)

odpowiedz
Gimbi - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Jutek, Jutek, nie bądź fiu..k :-/

odpowiedz
Typowy Kacperek - 49 minut temu, *.net.pl

A takie pytanie do obeznanych w temacie… jaką karę dostali Ży…. Za transparent na meczu z Rakowem ? Czyżby sprawa zamieciona pod dywan ? Najlepsze jest w tym wszystkim to że przecież mobilizacja taka była była/jest na wyjazd do Armenii a tu zakaz 😂 ręce opadają. Jak w tym klubie ma być dobrze jak nikt nie myśli

odpowiedz
Maciek L - 23 minuty temu, *.110.77

@Typowy Kacperek: „Sledztwo trwa” to zapewne jedyna odpowiedz jaka otrzymasz

odpowiedz
Jutek98 - 1 godzinę temu, *.79.170

Czekajcie to NSi robili mobilizację od parunastu tyg na ten wyjazd … a ci znając uefe odpalili Piro na wyjeździe przed ? XD dzięki NS to było logiczne że dadza zakaz

odpowiedz
Jihad - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

@Jutek98: Moim zdaniem nie wolno zakładać takiego myślenia, bo wtedy UEFA idealnie będzie wiedziała że tańczymy jak nam zagra

odpowiedz
piwi - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

@Jutek98: Rozumiem, że byłeś jednym z tych, którzy tłumnie zapisali się na czarter i chcieli lecieć (i dlatego nie doszedł do skutku)? Po wuj się udzielasz?

odpowiedz
Foresto77 - 46 minut temu, *.vectranet.pl

@Jutek98: tak, liczy się konsekwencja :)

odpowiedz
