UEFA ukarała Legię. Zakaz wyjazdowy do Armenii!

UEFA ukarała Legię Warszawa za wyjazdowe spotkanie z NK Celje, które zostało rozegrane 6 listopada. Decyzją Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA odwieszono karę dyscyplinarną nałożoną dnia 15 stycznia 2025 r. za odpalenie rac i rzucanie przedmiotów, tj. zakaz sprzedaży biletów dla kibiców Legii Warszawa na 1 najbliższy mecz wyjazdowy w rozgrywkach klubowych UEFA.

To oznacza, że kibice Legii nie będą mogli pojechać do Armenii na spotkanie z FC Noah Erywań. Ten mecz odbędzie się 11 grudnia o godz. 18:45 w Erywaniu.





Ponadto na Legię Warszawa nałożono karę grzywny w wysokości 20 000 euro oraz zakaz sprzedaży biletów dla swoich kibiców na 1 dodatkowy mecz wyjazdowy w rozgrywkach klubowych UEFA w zawieszeniu na 2 lata.











Ukarano także NK Celje. Słoweński klub musi zapłacić 30 000 euro. Ponadto zarządzono częściowe zamknięcie stadionu NK Celje podczas następnego meczu w rozgrywkach UEFA - kara ta orzeczona została w zawieszeniu na 2 lata.







