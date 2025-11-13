Dragon Bojano rywalem Legii w 1/16 finału PP

W siedzibie PZPN odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. W 1/16 finału losowanie podzielono na grupę północną i południową. Drużyny ekstraklasowe były rozstawione i na tym etapie zagrają na wyjeździe. Legia zmierzy się z zespołem LZS Dragon Bojano.
Pary:
Zalani Kętrzyn - Wiara Lecha Poznań
Jagiellonia Białystok - Futsal Świecie
Team Lębork - Futsal Leszno
LZS Dragon Bojano - Legia Warszawa
AZS UG Gdańsk - Constract Lubawa
AZS UW Wilanów - We-Met FC Gmina Sierakowice
ORel Przasnysz - Red Dragons Pniewy
KS Gniezno - Widzew Łódź
Polonia Bielany Wrocławskie - AZS UŚ Katowice
KKF Kazmierza Wielka - Rekord Bielsko-Biała
KS Tompawex Obice - BSF ABJ Bochnia
FC Tarnów - Piast Gliwice
AZS UE Kraków - Dreman Opole Komprachcice
Przylep Park Świdnica - Eurobus Przemyśl
Sośnica Gliwice - Śląsk Wrocław
Futsal 5 Legnica - Ruch Chorzów
Spotkania tej fazy zaplanowano na weekend 13-14 grudnia 2025 roku.