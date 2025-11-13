Dragon Bojano rywalem Legii w 1/16 finału PP

W siedzibie PZPN odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. W 1/16 finału losowanie podzielono na grupę północną i południową. Drużyny ekstraklasowe były rozstawione i na tym etapie zagrają na wyjeździe. Legia zmierzy się z zespołem LZS Dragon Bojano.

REKLAMA





Pary:

Zalani Kętrzyn - Wiara Lecha Poznań

Jagiellonia Białystok - Futsal Świecie

Team Lębork - Futsal Leszno

LZS Dragon Bojano - Legia Warszawa

AZS UG Gdańsk - Constract Lubawa

AZS UW Wilanów - We-Met FC Gmina Sierakowice

ORel Przasnysz - Red Dragons Pniewy

KS Gniezno - Widzew Łódź

Polonia Bielany Wrocławskie - AZS UŚ Katowice

KKF Kazmierza Wielka - Rekord Bielsko-Biała

KS Tompawex Obice - BSF ABJ Bochnia

FC Tarnów - Piast Gliwice

AZS UE Kraków - Dreman Opole Komprachcice

Przylep Park Świdnica - Eurobus Przemyśl

Sośnica Gliwice - Śląsk Wrocław

Futsal 5 Legnica - Ruch Chorzów



Spotkania tej fazy zaplanowano na weekend 13-14 grudnia 2025 roku.



