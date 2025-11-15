LIVE!: Legia 4-0 Znicz (KONIEC)

W samo południe w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z pierwszoligowym Zniczem Pruszków. Ze spotkania nie będzie prowadzona żadna transmisja,

Guny - 27 minut temu, *.223.42 Heh, Chodyna, Rajovic i jeszcze Kun. Nasi trzej muszkieterowie💪 ale zeby zamiast odpoczywać i wnioski wyciągać, jakieś sparingi rozgrywać? Toż to zmeczeni będą za tydzień... odpowiedz

Szymon - 27 minut temu, *.t-mobile.pl No i proszę Mileta się przwłamał odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 27 minut temu, *.play-internet.pl Znicz w tym sezonie, szoruje po dnie, więc jest szansa, ostatnia drużyna Extraclapy, to już za wysokie progi dla naszych asów 😐 odpowiedz

żeby tylko za wysoko nie przegrali - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de bo psychika im kucnie





ten mecz zorganizowano aby dalej ciągnąć serię bez zwycięstwa?



rekord to zawsze rekord odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.27 W samo południe. Po jednej stronie staje Rajovic, po drugiej Chodyna. Obaj wyciągają broń i strzelają do siebie. Nie trafiają. Kacper nie może przestać się uśmiechać. Mileta strzela jeszcze raz i znów nie trafia. Obaj rozchodzą się na zasłużony trzydniowy odpoczynek. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl @Rumcajs: A Augustyniak stoi, patrzy, i pokazuje jaja. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może wygramy. To rywal w naszym zasięgu. Tylko gwiazdy muszą się spiąć. Dobrze, że nie zorganizowali sparingu z Pogonią GM. Bo byłoby nieciekawie. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Partner na naszym poziomie. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia z dużej litery. Poproszę. odpowiedz

