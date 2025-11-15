LIVE!: Legia 4-0 Znicz (KONIEC)

W samo południe w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z pierwszoligowym Zniczem Pruszków. Ze spotkania nie będzie prowadzona żadna transmisja,
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.
W samo południe w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z pierwszoligowym Zniczem Pruszków. Ze spotkania nie będzie prowadzona żadna transmisja,
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.
Heh, Chodyna, Rajovic i jeszcze Kun. Nasi trzej muszkieterowie💪 ale zeby zamiast odpoczywać i wnioski wyciągać, jakieś sparingi rozgrywać? Toż to zmeczeni będą za tydzień...
No i proszę Mileta się przwłamał
Znicz w tym sezonie, szoruje po dnie, więc jest szansa, ostatnia drużyna Extraclapy, to już za wysokie progi dla naszych asów 😐
@PiotrŻo(L)iborz: co u ciebie w nicku robi (L) ? Bo piszesz jak cała antylegij a prowincja
@Kibic: Tobie wszystko się w klubie podoba. Dobry trener, walczący za klub piłkarze, mądry właściciel itp. Tkwimy w marazmie. Ale dla ciebie jest ok?
bo psychika im kucnie
ten mecz zorganizowano aby dalej ciągnąć serię bez zwycięstwa?
rekord to zawsze rekord
W samo południe. Po jednej stronie staje Rajovic, po drugiej Chodyna. Obaj wyciągają broń i strzelają do siebie. Nie trafiają. Kacper nie może przestać się uśmiechać. Mileta strzela jeszcze raz i znów nie trafia. Obaj rozchodzą się na zasłużony trzydniowy odpoczynek.
@Rumcajs: A Augustyniak stoi, patrzy, i pokazuje jaja.
Może wygramy. To rywal w naszym zasięgu. Tylko gwiazdy muszą się spiąć. Dobrze, że nie zorganizowali sparingu z Pogonią GM. Bo byłoby nieciekawie.
Partner na naszym poziomie.
Legia z dużej litery. Poproszę.