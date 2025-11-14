Transfery

Media: Legia interesuje się Pululu

Afimico Pululu - fot. Piotr Galas
Redakcja
źródło: goal.pl

Według informacji goal.pl, Legia Warszawa interesuje się zawodnikiem Jagiellonii Białystok, Afimico Pululu. 26-letni napastnik w obecnym sezonie wystąpił w 22 meczach, w których zdobył 10 bramek. W poprzednim sezonie w 53 występach trafił do siatki rywali 21 razy. 

Latem wygasa kontrakt Pululu z Jagiellonią. Goal.pl informuje, że prawdopodobnie nie dojdzie do jego przedłużenia. Piłkarz byłby więc dostępny za darmo. 


 


Pululu został królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Konferencji, a dzięki dobrym występom wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W gronie zainteresowanych wymienia się m.in. Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin czy Wieczystą Kraków. 



Komentarze (8)

ws - 5 minut temu, *.play.pl

On tu nie przyjdzie bo będzie przeklęty na wszystkich stadionach w Polsce. Nie ma też pewności czy Żyleta w imię swoich zasad go zaakceptuje. Piłkarsko najlepsza opcja po przegapieniu Koulourisa i odpuszczeniu Szkurina, który jest lepszy od Rajovica.

GOLAS - 8 minut temu, *.orange.pl

Achhh kim ta Legia się nie interesuje!!!
Trenera nie ma a oni wypuszczają kaczkę o zainwestowaniu Pululu....a może wezmą też Pietuszewskiego ....Zewlak Ty bierz Frodo Bagginsa i szukajcie trenera

Mateusz z Gór - 9 minut temu, *.orange.pl

He he, dobrze ktoś niedawno pisał, że teraz zostana nam rzucone wieści, kogo to Dariusz nie sprowadzi.
Sprawdza się w 100%, niestety.👎

Piotrek Ochota - 17 minut temu, *.t-mobile.pl

Nowy trener chce go koniecznie. Widziałby go w parze z drugim ulubieńcem kibiców Legii Reissem, który jest wolnym zawodnikiem!

Legia - 21 minut temu, *.31.17

Legia może się interesować, ale czy Pululu jest zainteresowany Legią??

Obiektywny - 23 minuty temu, *.centertel.pl

Pulilu bylba chyba debilem, jakby tu przyszedł 🤣

Koneser polskiej piłki klubowej - 24 minuty temu, *.plus.pl

Razem z Bartusiem Śpiączką i Piotrkiem Reissem tworzyliby potężny atak prężnie rozwijającej się firmy Pana Dariusza Mioduskiego

Pamiętajcie LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃

Kumaty - 28 minut temu, *.play.pl

dawac go do Legii, niech zyleta lamentuje!

