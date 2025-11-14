Media: Legia interesuje się Pululu

Według informacji goal.pl, Legia Warszawa interesuje się zawodnikiem Jagiellonii Białystok, Afimico Pululu. 26-letni napastnik w obecnym sezonie wystąpił w 22 meczach, w których zdobył 10 bramek. W poprzednim sezonie w 53 występach trafił do siatki rywali 21 razy.

Latem wygasa kontrakt Pululu z Jagiellonią. Goal.pl informuje, że prawdopodobnie nie dojdzie do jego przedłużenia. Piłkarz byłby więc dostępny za darmo.













Pululu został królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Konferencji, a dzięki dobrym występom wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W gronie zainteresowanych wymienia się m.in. Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin czy Wieczystą Kraków.



