Pankov chce odejść z Legii

Radovan Pankov - fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Fakt

Radovan Pankov chce odejść z Legii Warszawa już zimą - tak wynika z ustaleń Faktu. Kontrakt zawodnika ze stołecznym klubem wygasa po sezonie i na pewno nie zostanie przedłużony. Niewykluczone jednak, że Serb odejdzie z Legii zimą. 

Jak ustalił "Fakt", zarówno klub, jak i sam zawodnik na ten moment nie widzą już wspólnej przyszłości. Działacze Legii Warszawa nie planują zaoferować Pankovowi nowej umowy. Z kolei Serb też nie zamierza na nią czekać.

 


Pankov trafił do Legii latem 2023 roku. Dotychczas wystąpił w 87 spotkaniach, w których strzelił 4 gole. Z Legią zdobył 1 Puchar Polski i 2 Superpuchary Polski. 



tagi:
Komentarze (14)

lucho_83 - 8 minut temu, *.play.pl

Wszystkich powinni wyp******!!!!

odpowiedz
Alojzy - 19 minut temu, *.vectranet.pl

A może w końcu Mioduski nie będzie chciał być w Legii...

odpowiedz
Kiwi - 20 minut temu, *.play-internet.pl

Baj baj nikt nie będzie płakał spieprzają szczury z tonącego statku

odpowiedz
Sebo(L) - 21 minut temu, *.vectranet.pl

Szczerze to nigdy ten gość mnie nie przekonywał swoją grą.Miał kilka meczów poprawnych a tak to najzwyklejszy wyrobnik i nic poza tym.

odpowiedz
Korda - 27 minut temu, *.centertel.pl

Nie ma co mu sie dziwić ze chce uciec z tonącego statku. Ratuj sie kto może, ale to zawsze w CV sie bedzie ciągnęło w jak słabej drużynie występował która to przegrywa na Ł3 z Termalicą 😂

odpowiedz
Tym - 38 minut temu, *.net.pl

No z niewolnika nie ma pracownika , Bereszyński otwarcie mówił że jak powrót to do Legii , nie zastanawiała bym się tylko niech wraca a rudy pa pa

odpowiedz
wkz - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

Ostatnio trochę mu się ulało o sytuacji w L. I ma rację niech ucieka do "normalnego" klubu. Za chwilę nikt poważny nie bedzie chcial tu przyjść

odpowiedz
Rumcajs - 43 minuty temu, *.246.27

Jakoś tego nie widzę. Kluby z Arabii wolą płacić zawodnikom niż klubom, no ale może sypną symbolicznie kilkaset tysięcy euro za wcześniejszy transfer.

odpowiedz
Bronek 49 - 43 minuty temu, *.vectranet.pl

coś żle się dzieje w Legii że Pankov nawet nie chce rozmawiać

odpowiedz
Witam - 43 minuty temu, *.centertel.pl

A szkoda. Dla mnie lepszy niż Kapuadi.
Pewniejszym, mniej elektryczny.
👍⚽️⭐️

odpowiedz
KaroL - 51 minut temu, *.play.pl

Jeden z ambitniejszych piłkarzy w kadrze.

odpowiedz
Krypa Miodulskiego - 1 godzinę temu, *.110.98

Pierwsze szczury zaczynają uciekać z tonącego okrętu...

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Kolejny piłkarz z charakterem. który nie pasuje "władzom"

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com

Ostatnio za bardzo szczerze się wypowiedział i już musi odejść. NIe dziwię mu się...z tonącego trzeba uciekać

odpowiedz
