Radovan Pankov chce odejść z Legii Warszawa już zimą - tak wynika z ustaleń Faktu. Kontrakt zawodnika ze stołecznym klubem wygasa po sezonie i na pewno nie zostanie przedłużony. Niewykluczone jednak, że Serb odejdzie z Legii zimą.

Jak ustalił "Fakt", zarówno klub, jak i sam zawodnik na ten moment nie widzą już wspólnej przyszłości. Działacze Legii Warszawa nie planują zaoferować Pankovowi nowej umowy. Z kolei Serb też nie zamierza na nią czekać.







Pankov trafił do Legii latem 2023 roku. Dotychczas wystąpił w 87 spotkaniach, w których strzelił 4 gole. Z Legią zdobył 1 Puchar Polski i 2 Superpuchary Polski.



